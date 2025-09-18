Брижит Макрон в американском суде предоставит "научные доказательства" того, что она женщина

Теперь же первая леди Франции представит в суде США доказательства того, что она женщина. Об этом сообщает радиостанция LBC. "Супруга президента Франции Эммануэля Макрона планирует предоставить фотографии и научные доказательства в американский суд, чтобы доказать, что она женщина", — говорится в материале. Адвокат Макронов Том Клэр сказал, что суду будут представлены "экспертные показания, которые будут носить научный характер". На вопрос о том, планируют ли Макроны публиковать фотографии беременной Брижит и их детей, адвокат ответил, что материалы будут представлены исключительно в суде, где действуют соответствующие правила и стандарты.