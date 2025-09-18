Брижит Макрон в американском суде предоставит "научные доказательства" того, что она женщина
Президент Франции и его жена подали иск против американского инфлюенсера Кэндис Оуэнс за распространение теории заговора о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной и украла чужую личность. Ожидается, что первая леди Франции представит в суде США доказательства того, что она биологическая женщина.
Иск, поданный в Верховный суд Делавэра, обвиняет Кэндис Оуэнс в «кампании глобального унижения» за распространение ложных и вредоносных утверждений о Брижит, включая безосновательную теорию заговора, что она родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Трогно — что является настоящим именем ее старшего брата.
В иске выделяется подкаст Оуэнс "Becoming Brigitte", набравший более 2,3 млн просмотров на YouTube, как главный канал распространения этих лживых заявлений. В серии утверждается, что Брижит украла чужую личность, прошла гендерный переход, а Макроны — кровные родственники, занимающиеся инцестом, что пара решительно отрицает. Иск отмечает, что Оуэнс "разбирала их внешность, брак, друзей, семью и личную историю", искажая факты в "гротескный нарратив, призванный разжигать и унижать", что привело к непрекращающейся мировой травле.
Теперь же первая леди Франции представит в суде США доказательства того, что она женщина. Об этом сообщает радиостанция LBC. "Супруга президента Франции Эммануэля Макрона планирует предоставить фотографии и научные доказательства в американский суд, чтобы доказать, что она женщина", — говорится в материале. Адвокат Макронов Том Клэр сказал, что суду будут представлены "экспертные показания, которые будут носить научный характер". На вопрос о том, планируют ли Макроны публиковать фотографии беременной Брижит и их детей, адвокат ответил, что материалы будут представлены исключительно в суде, где действуют соответствующие правила и стандарты.
Юристы Макронов подчеркнули, что Оуэнс трижды предлагали опровергнуть клевету, но она отказалась, что и стало причиной иска. В совместном заявлении пара отметила: "Кампания клеветы госпожи Оуэнс была явно направлена на преследование и причинение боли нам и нашим семьям, а также на привлечение внимания и известности". Они также указали на значительный ущерб репутации и финансовые затраты на восстановление правды.
В ответ представитель Оуэнс осудил иск как попытку запугать и заставить замолчать независимого американского журналиста, назвав это атакой на права Первой поправки. Сама Оуэнс отвергла иск как "глупый" и "злобный пиар-ход", заявив, что "полностью готова к этой борьбе" в Делавэре.
Иск примечателен тем, что действующий мировой лидер редко подаёт иски о клевете в США, где для публичных фигур установлен высокий порог доказывания "намеренной лжи". Во Франции Брижит также судится с распространителями подобных слухов. В сентябре она выиграла дело против двух женщин, включая медиума, но апелляционный суд отменил решение, и Брижит обжаловала его в высшем суде.