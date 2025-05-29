Стало известно, что жена сказала Макрону после удара в лицо в самолете

После пощечины президент выглядел явно растерянным, однако вскоре повернулся и начал спускаться по трапу. На ступенях он попытался взять жену за руку, но она лишь продолжала держаться за перила. Позже Макрон заявил, что это было всего лишь недоразумение и «шутка», которую не стоит превращать в сенсацию.