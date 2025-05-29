Стало известно, что жена сказала Макрону после удара в лицо в самолете
Несмотря на объяснение самого Эммануэля Макрона, французского президента, инцидент с его женой, похоже, был вовсе не шуткой. По всей видимости, между ним и его супругой Брижит произошла серьезная ссора.
Как сообщает The Express, издание привлекло к анализу видео профессионального эксперта по чтению по губам. Проанализировав кадры, эксперт пришел к выводу, что президент Франции, скорее всего, не знал, что дверь самолета уже открыта, из-за чего почувствовал себя неловко и попытался сгладить ситуацию жестом приветствия.
«На трапе он протягивает ей руку, но она игнорирует этот жест, держась за перила. Проходя мимо, она, похоже, бормочет что-то вроде: "Dégage, espèce de loser", что в переводе означает: "Отвали, жалкий неудачник"», — рассказал специалист.
Но на этом ссора не закончилась. По словам эксперта, далее Эммануэль Макрон произнес: «Давай попробуем, пожалуйста», на что Брижит Макрон кратко ответила: «Нет». В ответ Макрон раздраженно бросил: «Ясно». Эта перепалка, по мнению эксперта, указывает на более глубокую напряженность в отношениях пары, чем принято думать.
Ранее портал Otkrito.lv сообщал, что в соцсетях распространилось шокирующее видео, на котором Брижит Макрон дает почещину своему супругу. Инцидент произошел на борту самолета в аэропорту Ханоя во время официального визита Макрона во Вьетнам.
После пощечины президент выглядел явно растерянным, однако вскоре повернулся и начал спускаться по трапу. На ступенях он попытался взять жену за руку, но она лишь продолжала держаться за перила. Позже Макрон заявил, что это было всего лишь недоразумение и «шутка», которую не стоит превращать в сенсацию.