ВИДЕО: у президента Франции очередной конфуз - он прилюдно получил по лицу от жены

Однако такие объяснения вызвали еще большее недоверие у французской общественности. "Посмотрите на ее взгляд в этот момент, никакой улыбки, никаких эмоций. Это подтверждает ссору, а потом они не держатся за руки. Зачем лгать?", "Выражение лица показывает полную противоположность близости, но мы будем притворяться, что верим", "Банализировать домашнее насилие, не уверен, что это лучшая идея", "Настолько близки, что она отказалась взять его под руку, спускаясь по лестнице", "У них странное представление о близости", "Фальшивка! Достаточно посмотреть, как она игнорирует его, когда они спускаются по лестнице... жесты никогда не лгут", - комментируют интернет-пользователи.