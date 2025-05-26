ВИДЕО: у президента Франции очередной конфуз - он прилюдно получил по лицу от жены
По прибытии во Вьетнам президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит во время выхода из президентского самолета. Елисейский дворец весьма неубедительно назвал этот инцидент шуткой.
Эммануэль Макрон начал в воскресенье свой первый официальный визит во Вьетнам. Президент Франции прибыл в Ханой в сопровождении своей супруги Брижит Макрон, однако дипломатическая миссия неожиданно оказалась в тени скандала. Когда самолет с президентом Франции приземлился и служащие открыли дверь, в объективы камер попал момент, когда Брижит Макрон довольно грубо отталкивает рукой лицо своего мужа. После этого супруги начинают спускаться по лестнице. Макрон предлагает руку жене, но она игнорирует его и держится за поручень.
🇫🇷 Emmanuel Macron was slapped by his wife.— Lord Bebo (@MyLordBebo) May 26, 2025
After landing in Vietnam, the French president was caught on video getting slapped in the face before going down the stairs.
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Изначально информация о ссоре между супругами президента была опровергнута Елисейским дворцом, однако после публикации видеозаписей подтверждения этой ситуации СМИ по всему миру, представители окружения президентской пары сообщили, что это была всего лишь шутка, над которой они оба посмеялись, перед тем как отправиться в поездку по Юго-Восточной Азии.
Однако такие объяснения вызвали еще большее недоверие у французской общественности. "Посмотрите на ее взгляд в этот момент, никакой улыбки, никаких эмоций. Это подтверждает ссору, а потом они не держатся за руки. Зачем лгать?", "Выражение лица показывает полную противоположность близости, но мы будем притворяться, что верим", "Банализировать домашнее насилие, не уверен, что это лучшая идея", "Настолько близки, что она отказалась взять его под руку, спускаясь по лестнице", "У них странное представление о близости", "Фальшивка! Достаточно посмотреть, как она игнорирует его, когда они спускаются по лестнице... жесты никогда не лгут", - комментируют интернет-пользователи.