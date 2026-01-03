Жители дома, пострадавшего от взрыва газа, сегодня смогли попасть в свои квартиры - но не надолго
Жители дома в Риге, на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, сегодня смогли забрать из своих квартир предметы первой необходимости, сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.
Получить свои вещи в субботу после обеда жильцам помогли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Департамент городского развития Рижского самоуправления поручил владельцам здания привлечь сертифицированного строительного специалиста для проведения технического обследования дома с целью определить объем повреждений, а также условия и необходимые действия для допуска к частичной эксплуатации или возобновления использования здания.
Сегодня сотрудники VUGD завершили вынос домашних животных из пострадавшего от взрыва газа дома. Несколько кошек доставлены в приют для животных.
В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.
Как сообщалось ранее, в результате взрыва погибли два человека и еще двое получили ранения. Во время спасательной операции пострадал пожарный, который был доставлен в медицинское учреждение. Один из погибших - сотрудник аварийной службы АО "Gaso", который приехал на вызов о возможной утечке газа. Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, при проведении спасательных работ в квартире на пятом этаже был обнаружен еще один погибший. Возможно, это виновник взрыва.
Одновременно проводятся другие следственные действия для установления точных обстоятельств произошедшего. Будут проведены экспертизы.
Из здания своими силами до прибытия VUGD эвакуировались 35 человек, еще 11 человек были эвакуированы пожарными.
Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме из-за неисправности газопровода, в результате чего обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также крыша.
Здание находится в управлении Latvijas namsaimnieks, в нем 74 квартиры, четыре из которых принадлежат самоуправлению. По неподтвержденной пока официально информации, причиной взрыва стало незаконное подключение газа в одной из муниципальных квартир.