Жители дома, пострадавшего от взрыва газа, сегодня смогли попасть в свои квартиры - но не надолго

Как сообщалось ранее, в результате взрыва погибли два человека и еще двое получили ранения. Во время спасательной операции пострадал пожарный, который был доставлен в медицинское учреждение. Один из погибших - сотрудник аварийной службы АО "Gaso", который приехал на вызов о возможной утечке газа. Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, при проведении спасательных работ в квартире на пятом этаже был обнаружен еще один погибший. Возможно, это виновник взрыва.