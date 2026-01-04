Мусор в Латвии теперь будут считать по-новому: в CleanR объяснили, что меняется
В 2025 году отрасль управления окружающей средой в Латвии заметно ускорилась: компании все активнее автоматизируют процессы и повышают эффективность. По словам председателя правления AS CleanR grupa Юриса Гулбиса, на это давят сразу два фактора — нехватка рабочей силы и необходимость снижать издержки. Поэтому растут вложения в современные технологии сортировки, переработки и регенерации отходов, а также в централизацию процессов.
Еще один тренд года — цифровые решения для клиентов. Они упрощают получение услуг и делают их более прозрачными. Параллельно компании все больше внимания уделяют вовлеченности и мотивации сотрудников.
В целом отрасль все четче видит себя частью циркулярной экономики: отходы воспринимаются не как проблема, а как ресурс. Гулбис отмечает, что это изменение закрепилось даже символически: профильная ассоциация сменила название, заменив акцент с отходов на циркулярное хозяйство. Идея проста — речь уже не только о сборе, а о полном цикле: переработке, возврате материалов в экономику и ответственности за выполнение экологических целей страны.
Ключевым условием остаётся качество сортировки бытовых отходов и развитие удобной инфраструктуры: без этого больше ресурсов в экономику не вернется. В CleanR grupa считают, что циркулярность можно превратить в новую норму — со временем это станет привычкой.
В 2025 году компания инвестировала в инфраструктуру: открыла площадку для приема отсортированных отходов, расширила сеть подземных контейнеров и продолжила сокращать объемы захоронения на полигонах. Также в группу интегрировали бизнес Lautus, усилив направления медицинских и опасных отходов, а также ассенизационные и вакуумные услуги. В сегменте стройотходов компания заявляет о переработке до 98% и захоронении менее 2%.
Направление содержания городской среды, по словам Гулбиса, сильнее всего зависит от самоуправлений: требования в закупках растут, все чаще появляются условия по более «зеленому» автопарку и другим экологичным решениям. В ответ CleanR grupa инвестировала в обновление транспорта и расширение деятельности, в том числе через покупку Tranzīts L и развитие технологий Vizii Urban.
2025 год стал для компании первым полным годом работы по договору на уборку Риги — параллельно услуги оказывались также в Юрмале и Цесисе. Существенная часть вложений здесь была направлена на устойчивые решения и специализацию в обслуживании региональных дорог.
Конкуренция на рынке, отмечает Гулбис, очень активная: компании сопоставимого масштаба постоянно инвестируют в эффективность, чтобы выигрывать конкурсы и сохранять приемлемую цену. При этом муниципальных предприятий, работающих без конкуренции, становится все меньше. Открытие рынка для частных игроков, по его словам, повышает конкуренцию, стимулирует инвестиции и инновации, улучшает качество услуг и помогает самоуправлениям эффективнее расходовать бюджет.