Мусор в Латвии теперь будут считать по-новому: в CleanR объяснили, что меняется

В целом отрасль все четче видит себя частью циркулярной экономики: отходы воспринимаются не как проблема, а как ресурс. Гулбис отмечает, что это изменение закрепилось даже символически: профильная ассоциация сменила название, заменив акцент с отходов на циркулярное хозяйство. Идея проста — речь уже не только о сборе, а о полном цикле: переработке, возврате материалов в экономику и ответственности за выполнение экологических целей страны.