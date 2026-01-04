Несмотря на санкции, Латвия продолжает спаивать россиян

На этом фоне особое внимание привлекает Латвия, которая, как и годом ранее, уверенно занимает второе место среди поставщиков игристого вина в Россию. За январь–сентябрь 2025 года латвийские поставки достигли почти 61 миллиона долларов. Несмотря на снижение на 6% в годовом выражении, Латвия сохраняет значительный отрыв от остальных стран и подтверждает свою ключевую роль на этом сегменте российского рынка.