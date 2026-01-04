Несмотря на санкции, Латвия продолжает спаивать россиян
Латвия сохраняет статус одного из ключевых поставщиков игристого вина в Россию: за девять месяцев 2025 года наша страна вновь заняла второе место, обеспечив почти 61 миллион долларов экспорта и заметно опережая остальных конкурентов.
По итогам первых девяти месяцев 2025 года Италия сохранила статус крупнейшего поставщика игристого вина на российский рынок, однако ее позиции заметно ослабли. Согласно данным платформы ООН Comtrade, которые приводит "РИА Новости", итальянский экспорт сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 93,6 миллиона долларов.
На этом фоне особое внимание привлекает Латвия, которая, как и годом ранее, уверенно занимает второе место среди поставщиков игристого вина в Россию. За январь–сентябрь 2025 года латвийские поставки достигли почти 61 миллиона долларов. Несмотря на снижение на 6% в годовом выражении, Латвия сохраняет значительный отрыв от остальных стран и подтверждает свою ключевую роль на этом сегменте российского рынка.
Третье место остается за Польшей, однако ее экспорт упал гораздо сильнее — на 24%, до 9,6 миллиона долларов. Это делает позиции Латвии еще более устойчивыми на фоне общего сокращения поставок у ряда европейских стран.
Заметным событием стало возвращение Франции в пятерку крупнейших экспортеров игристого вина в Россию. Французские поставки выросли сразу в 8,2 раза и достигли 8,2 миллиона долларов, что позволило стране занять четвертое место. Пятую позицию заняла Армения, увеличив экспорт почти вдвое — до 4,2 миллиона долларов.
В десятку ведущих поставщиков также вошли Испания (около 3 миллионов долларов), Литва (2,7 миллиона), Португалия (2,5 миллиона), Грузия (1,3 миллиона) и Германия (836 тысяч долларов).