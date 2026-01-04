Парадокс: латвийцы все чаще летают из Вильнюса, ведь билеты из Риги слишком дорогие

Поводом для очередной волны обсуждений стали комментарии пользователей, которые делятся личным опытом поиска билетов. Один из распространенных аргументов звучит так: иногда оказывается дешевле купить билет до Таллина с пересадкой в Риге и выйти в столице Латвии, чем лететь сюда мнапрямую. Другие прямо обвиняют airBaltic в том, что компания фактически вытеснила конкурентов и диктует цены. Кто-то пишет, что airBaltic является одной из самых масштабных и дорого обходящихся государству авантюр, за которую налогоплательщикам еще долго придется расплачиваться. Люди сомневаются, что авиакомпания действительно влияет на цены других перевозчиков, и предполагает, что ключевая проблема кроется в аэропортовых сборах: готовы ли мы доплачивать из бюджета авиакомпаниям, чтобы они выполняли рейсы из Риги, как это делают, например, в Вильнюсе.