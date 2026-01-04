В Риге закрывается рождественская ярмарка на Домской площади
Сегодня в Риге завершает работу рождественская ярмарка на Домской площади, которая с конца ноября радовала гостей изделиями местных мастеров, праздничной атмосферой и разнообразными развлечениями. Традиционному рынку в этом году исполнилось 25 лет.
Сегодня в Риге последний день будет работать рождественская ярмарка на Домской площади. Как ранее агентству LETA сообщили в компании Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš, ярмарка работала с 28 ноября, предлагая посетителям изделия латвийских домашних производителей и ремесленников, обширную культурную программу, а также возможность в праздничной атмосфере насладиться различными блюдами и напитками.
Рождественская ярмарка на Домской площади (2025)
28 ноября в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась традиционная рождественская ярмарка!
На ярмарке можно было встретить Деда Мороза и гномов, покататься на карусели, отправиться на прогулки верхом на пони, посмотреть овец, а также принять участие в творческих мастерских.
Рождественская ярмарка на Домской площади работает уже 25 лет.
Как свидетельствует информация Firmas.lv, SIA «Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš» зарегистрирована в 2001 году. В прошлом году предприятие работало с оборотом 354 000 евро и прибылью 85 590 евро. Компания полностью принадлежит Андрису Крейслеру.