В Риге закрывается рождественская ярмарка на Домской площади

Сегодня в Риге последний день будет работать рождественская ярмарка на Домской площади. Как ранее агентству LETA сообщили в компании Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš, ярмарка работала с 28 ноября, предлагая посетителям изделия латвийских домашних производителей и ремесленников, обширную культурную программу, а также возможность в праздничной атмосфере насладиться различными блюдами и напитками.