Воскресенье - последний день работы главной рождественской ярмарки столицы.
В Риге закрывается рождественская ярмарка на Домской площади

Сегодня в Риге завершает работу рождественская ярмарка на Домской площади, которая с конца ноября радовала гостей изделиями местных мастеров, праздничной атмосферой и разнообразными развлечениями. Традиционному рынку в этом году исполнилось 25 лет.

Сегодня в Риге последний день будет работать рождественская ярмарка на Домской площади. Как ранее агентству LETA сообщили в компании Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš, ярмарка работала с 28 ноября, предлагая посетителям изделия латвийских домашних производителей и ремесленников, обширную культурную программу, а также возможность в праздничной атмосфере насладиться различными блюдами и напитками.

На ярмарке можно было встретить Деда Мороза и гномов, покататься на карусели, отправиться на прогулки верхом на пони, посмотреть овец, а также принять участие в творческих мастерских.

Рождественская ярмарка на Домской площади работает уже 25 лет.

Как свидетельствует информация Firmas.lv, SIA «Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš» зарегистрирована в 2001 году. В прошлом году предприятие работало с оборотом 354 000 евро и прибылью 85 590 евро. Компания полностью принадлежит Андрису Крейслеру.

