Что только нельзя купить! Раскрылась правда о рождественском базарчике на Домской площади

Как уже сообщалось, Рига в этом году заняла 3 место в рейтинге European Best Christmas Markets 2025–2026, получив 72 804 голоса и уступив лишь Цюриху и Крайове (Румыния). Директор Рижского инвестиционного и туристического агентства Фредис Быковс назвал это историческим достижением, которое усилит туристический поток. Он также подчеркнул, что результаты публикуются в таких мировых медиа, как Forbes, Conde Nast Traveler и National Geographic.