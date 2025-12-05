Что только нельзя купить! Раскрылась правда о рождественском базарчике на Домской площади
Сообщение Рижского самоуправления о попадании столицы в первую тройку рейтинга лучших рождественских ярмарок Европы вызвало бурные дискуссии в соцсетях. Появилась информация, что это место было получено за значительную плату, однако Рижская дума уточняет: оплатили только участие, а место в рейтинге определило голосование.
Пользователь платформы X под nikom rAIva опубликовал данные, что Рижская дума заплатила 29 900 евро плюс НДС, чтобы Рождественская ярмарка в Риге была включена в топ сайта European Best Destinations. «Это оплаченная реклама, но это не указано», — пишет он, одновременно интересуясь, какую сумму запросили с других городов.
Hohoho, ko es tikko atradu? To, ka Rīgas Dome samaksāja 29,900 EUR + PVN, lai Rīgas Ziemassvēku tirdziņš būtu tajā Europeanbestdestinations lapā 😃 https://t.co/dpXZyyVLJ8 pic.twitter.com/A7NwltyE0T— rAIva (@nezobis) December 4, 2025
В комментариях многие выражают сомнения в целесообразности таких затрат и престижности самого рейтинга. Пользователь Carmine Porcupine иронизирует: «Супер бизнес. Вложи 50 евро в какой-то сайт клоунов — и продавай места в топе за тысячи».
Однако звучат и противоположные мнения. «Это дешевле, чем платить за рекламу в Meta и Google», — отмечает Янис. Юрис добавляет: «Из всего, на что тратятся деньги, это не самое худшее». Пользователь Sragde подчеркивает возможную отдачу: «Если это приносит городу деньги и туристов, то вложение оправданно — выигрывают все».
Под сомнение ставится и влиятельность самого ресурса European Best Destinations. Комментаторы указывают на подозрительно низкую вовлеченность аудитории: при 80 000 подписчиков в «Facebook» пост о лучших ярмарках набрал лишь около 20 реакций.
«Этот bestdestinationseurope совсем не похож на влиятельный туристический сайт», — заключает один из пользователей.
Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил порталу Jauns.lv, что «город не покупает место в рейтинге, а оплачивает лишь участие и сотрудничество». Рижское инвестиционное и туристическое агентство подчеркивает: такая практика обычна и необходима для участия в международных платформах. «Место в топе определяет исключительно голосование путешественников», — отмечают там.
Тем не менее пользователи соцсетей указывают на противоречие — в формулировке закупки значится «обеспечение позиций в топе». Представитель РД признал, что формулировка неудачна и может быть неправильно понята, но закупка действительно относится только к участию.
Рождественская ярмарка на Домской площади (2025)
28 ноября в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась традиционная рождественская ярмарка!
Как уже сообщалось, Рига в этом году заняла 3 место в рейтинге European Best Christmas Markets 2025–2026, получив 72 804 голоса и уступив лишь Цюриху и Крайове (Румыния). Директор Рижского инвестиционного и туристического агентства Фредис Быковс назвал это историческим достижением, которое усилит туристический поток. Он также подчеркнул, что результаты публикуются в таких мировых медиа, как Forbes, Conde Nast Traveler и National Geographic.