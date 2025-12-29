ФОТО: в Вентспилсе ветер приподнял елку в воздух и повалил - какая судьба теперь ее ждет?

Из-за сильных порывов ветра вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Вентспилсе были зафиксированы существенные повреждения городской среды. Шторм затронул как праздничные декорации и городскую инфраструктуру, так и насаждения. При этом, благодаря своевременным действиям оперативных служб, ситуация находится под контролем, город постепенно приводят в порядок, подчеркивают в самоуправлении.