ФОТО: в Вентспилсе ветер приподнял елку в воздух и повалил - какая судьба теперь ее ждет?
В Вентспилсе демонтируют поврежденные ветром праздничные елки, а елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.
Из-за сильных порывов ветра вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Вентспилсе были зафиксированы существенные повреждения городской среды. Шторм затронул как праздничные декорации и городскую инфраструктуру, так и насаждения. При этом, благодаря своевременным действиям оперативных служб, ситуация находится под контролем, город постепенно приводят в порядок, подчеркивают в самоуправлении.
На Ратушной площади сильным ветром была опрокинута праздничная елка. Специалисты пришли к выводу, что ветер приподнял елку в воздух и повалил. Подставка не сломалась, но была вырвана вместе с крышкой люка.
Серьезные повреждения зафиксированы и на площадм Лиелайс. опрокинута декоративная инсталляция саксофона и барабаны, у рекламного баннера сорвано стекло, а также повреждена большая музыкальная елка. По итогам оценки специалистов принято решение демонтировать поврежденные праздничные елки, а елку с Ратушной площади перевезти на площадь Лиелайс, поскольку находившаяся там елка была сильно повреждена. Перевезенную елку украшают заново.