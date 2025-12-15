Европу хотят "переподключить" заново: что задумала Еврокомиссия ради меньших счетов за электричество
Почему электричество в Европе такое дорогое? У Еврокомиссии появился план, как это исправить.
Европу хотят "переподключить" заново: что задумала Еврокомиссия ради меньших счетов за электричество

Сколько мы будем платить за электричество в будущем? Почему в одной стране она дороже, чем в другой? На эти вопросы должен ответить новый план Европейской комиссии. Его задача — начать более централизованное планирование электросетей, чтобы ускорить создание различных соединений, которые снизили бы счета за электричество для потребителей.

Страны Европейского союза (ЕС) вложили большие средства в дешевую возобновляемую энергетику, однако модернизация и расширение электросетей значительно отстали. Чем больше электричества производится из солнца и ветра, тем более грамотное планирование необходимо. Это поможет избежать и перегрузки сетей. Нужна большая гибкость и мощности хранения энергии, чтобы переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам принес выгоду всем. Поскольку Европа взяла курс на отказ от ископаемого топлива и полный переход на возобновляемые энергоресурсы, улучшение энергетической инфраструктуры становится насущной необходимостью, сообщает LSM.lv.

«Это пакет предложений, который обеспечит европейцам намного более стабильные цены на электроэнергию, меньшие счета и большую безопасность», — поясняет исполнительный вице-президент Европейской комиссии Тереса Рибера.

Недостаток инвестиций в электросети способствовал высоким ценам на электроэнергию в Европе — они в 2-3 раза выше, чем в Китае и США, и производители часто жалуются, что большие счета за электричество подрывают их конкурентоспособность. «Сегодня мы начинаем соединять Европу с такой скоростью и в таком масштабе, каких раньше не было», — заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йёргенсен.

Опубликованная Европейской комиссией карта предусматривает, что в странах Балтии необходимы несколько новых электрических подстанций, морское соединение Клайпеды с Германией, соединение Вентспилса с Эстонией через Сааремаа, а также водородный трубопровод, проходящий через всю Балтии.

Брюссель также считает важным укрепить связь синхронизированной электросети Балтии с остальной Европой через Сувалкский коридор.

«Совершенно ясно: если смотреть на карту Европы и на различия в ценах, то там, где цены самые высокие, там соединения самые слабые», — отметил Йёргенсен.

Если ничего из этого не сделать, эксперты подсчитали, что к 2040 году может быть впустую потеряно до 310 тераватт-часов возобновляемой энергии — то есть почти половина того, что европейские домохозяйства потребили в 2023 году.

В 2024 году семь стран ЕС потратили 7,2 млрд евро, выплачивая производителям возобновляемой энергии компенсации за сокращение объемов выработки — в результате эта энергия была потеряна, а электростанциям на ископаемом топливе, наоборот, платили за запуск генерации в других местах. Поэтому вместо смеси разных национальных решений Европейская комиссия теперь предлагает создать единую, лучше соединенную европейскую электросеть, которая позволяла бы ежегодно экономить 40 млрд евро.

