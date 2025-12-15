Европу хотят "переподключить" заново: что задумала Еврокомиссия ради меньших счетов за электричество

Недостаток инвестиций в электросети способствовал высоким ценам на электроэнергию в Европе — они в 2-3 раза выше, чем в Китае и США, и производители часто жалуются, что большие счета за электричество подрывают их конкурентоспособность. «Сегодня мы начинаем соединять Европу с такой скоростью и в таком масштабе, каких раньше не было», — заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йёргенсен.