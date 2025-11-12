Выключи автопилот! Почему латвийцы переплачивают за электричество, даже не зная, за что именно

«Те группы потребителей, которые меньше всего интересуются ценами на электроэнергию, часто платят больше всех. И не только в абсолютных цифрах, но и относительно — по сравнению со своими доходами. Именно для этих жителей возможность сэкономить особенно актуальна, поэтому мы призываем смелее задавать вопросы и интересоваться возможностями выбрать оптимальный план», — подчёркивает руководитель сегмента частных клиентов компании Enefit Эльза Рудзите. По ее словам, экономия вовсе не требует диплома энергетика и достаточно просто сравнить предложения — разница может быть ощутимой.