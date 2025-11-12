Выключи автопилот! Почему латвийцы переплачивают за электричество, даже не зная, за что именно
Когда последний раз вы заглядывали в свой счёт за электричество? Если ответ звучит как «эээ... ну, наверное, когда пришёл на почту», вы не одиноки. Каждый пятый житель Латвии признался, что выбрал неправильный энергоплан, а почти половина вообще не знает, сколько стоит их тариф.
С ростом количества предложений на рынке энергосервисов растёт и необходимость хотя бы немного разбираться в том, за что мы, собственно, платим. Но, как показывает исследование компании Enefit, большинству латвийцев эта тема по-прежнему кажется чем-то из области скучных дел взрослых.
44 % жителей не знают свой действующий тариф, а каждый четвертый перед выбором поставщика даже не заглянул в предыдущие счета. И, вишенка на торте: 36 % признались, что приняли решение «на глазок» — без всяких сравнений.
«Те группы потребителей, которые меньше всего интересуются ценами на электроэнергию, часто платят больше всех. И не только в абсолютных цифрах, но и относительно — по сравнению со своими доходами. Именно для этих жителей возможность сэкономить особенно актуальна, поэтому мы призываем смелее задавать вопросы и интересоваться возможностями выбрать оптимальный план», — подчёркивает руководитель сегмента частных клиентов компании Enefit Эльза Рудзите. По ее словам, экономия вовсе не требует диплома энергетика и достаточно просто сравнить предложения — разница может быть ощутимой.
Тем не менее, почти четверть опрошенных признались, что не сравнивали конкурентные тарифы вообще. А ведь сегодня это проще простого — в интернете полно калькуляторов, а у поставщиков можно получить бесплатную консультацию. Главное — не бояться спросить.
Интересный момент: 18 % респондентов уже поняли, что ошиблись с выбором плана. Хорошая новость — его всегда можно сменить, если текущий вариант не соответствует вашим привычкам потребления.
И всё же не всё так печально. Почти 40 % латвийцев всё-таки ищут информацию о том, как оптимизировать энергопотребление. Это даёт надежду, что финансовая осознанность растёт — пусть и медленно, но в верном направлении.
«Хотелось бы, чтобы эта заинтересованность росла и чтобы жители Латвии уделяли этому ещё больше внимания. Это в их собственных интересах, ведь позволит сэкономить больше — особенно в зимние месяцы, когда потребление электроэнергии и счета за неё растут», - подытоживает Рудзите.
Так что, если вы до сих пор оплачиваете счёт, не глядя, — возможно, самое время выключить автопилот.