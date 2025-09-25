Определены самые большие пожиратели электричества в доме, а также подсчитано, сколько вы за них платите
По мере того как в Латвии становится все холоднее, у все большего числа семей начинают расти расходы на электричество. Чтобы уменьшить траты, главное - определить самые «прожорливые» приборы в доме и использовать их эффективнее.
Приборы-вампиры
По словам британских специалистов, самые большие энергопоглотители находятся на кухне. Любой прибор, который нагревает или охлаждает, скорее всего, потребляет больше всего. Самыми прожорливыми бытовыми приборами в средней семье из четырёх человек являются крупная «белая техника», включая стиральную машину, которая обходится в пересчете с фунтов на евро примерно в 438,65 € в год.
В Великобритании стоимость электроэнергии (с октября — декабрь 2025) за 1 кВт⋅ч составляет примерно 0,31 € (без различных абонентских доплат). В Латвии по итогам 2024 года киловатт стоил примерно 0,25 евро.
Далее расчёты указаны в соответствии с тарифом в Британии (в Латвии, соответственно, суммы немного меньше). При ежедневной стоимости 1,20 € и месячной 36,55 € стирка становится дорогим, но неизбежным делом. Эксперты отмечают: «Помимо этого, посудомоечные машины и сушилки тоже тянут много энергии, ведь они используют горячую воду». Чтобы снизить расходы, рекомендуют стирать при низкой температуре или сушить вещи на улице в тёплую погоду.
Так как холодильники должны работать круглосуточно, лучший способ снизить их среднегодовую стоимость 394,75 € — купить более энергоэффективную модель. Техника класса А потребляет гораздо меньше энергии, чем класса G, а переход может сэкономить около 110,20 € в год.
Неудивительно, что в пятёрку самых дорогих приборов вошли посудомоечная машина, духовка и сушилка. Но и повседневные гаджеты тоже незаметно повышают счета. Аэрогриль, к примеру, дешевле духовки на 33%, однако оставленный в режиме ожидания добавляет к счету 4,70 € в год. В среднем аэрогриль стоит в эксплуатации 164,38 € в год против 229,01 € у духовки.
Сколько энергии потребляется в режиме ожидания
Так называемый «энергосберегающий режим» снижает потребление, но не отключает его полностью. Эксперты предупреждают: игровые приставки и игровые ПК — настоящие «вампиры», оставлять их на ожидании обходится очень дорого.
Настольные ПК — третьи по затратам устройства в режиме ожидания, тогда как электрические плиты или лампы стоят копейки. Но чем больше таких приборов, тем быстрее растут счета. Примеры затрат в режиме ожидания:
- Игровая приставка — 39,22 €
- Игровой ПК — 25,37 €
- Телевизор — 16,48 €
- Духовка — 9,42 €
- Чайник — 6,01 €
- Микроволновка — 5,76 €
- Аэрогриль — 4,70 €
- Мультиварка — 4,70 €
- Кофеварка — 2,35 €
- Стиральная машина — 1,38 €
- Посудомойка — 1,38 €
- Зарядка телефона — 1,38 €
- Электроплита — 0,71 €
Что в квартире больше всего пожирает денег (среднегодовые расходы)
- Стиральная машина — 438,65 €
- Холодильник — 394,75 €
- Посудомоечная машина — 350,00 €
- Сушильная машина — 284,34 €
- Духовка — 229,01 €
- Аэрогриль — 164,38 €
- Электрочайник — 82,15 €
