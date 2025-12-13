"Кремль ответит в несколько раз больнее": эстонский политик предостерег Европу от конфискации российских активов

По мнению лидера Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме, было бы идиотизмом использовать замороженные российские активы «на благо Украины», поскольку у Кремля есть возможность ответить Европе в несколько раз больнее. «Россия от этого только выиграет, поскольку она конфискует находящиеся в России активы европейцев, а их в три или четыре раза больше, чем российских активов в Европе», — написал Хельме в социальных сетях.