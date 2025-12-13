"Кремль ответит в несколько раз больнее": эстонский политик предостерег Европу от конфискации российских активов
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
"Кремль ответит в несколько раз больнее": эстонский политик предостерег Европу от конфискации российских активов

LETA / BNS

Лидер Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме резко раскритиковал идею использования замороженных российских активов для Украины, предупредив о риске финансового кризиса в Европе и тяжелых последствиях в том числе и для эстонских налогоплательщиков.

По мнению лидера Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме, было бы идиотизмом использовать замороженные российские активы «на благо Украины», поскольку у Кремля есть возможность ответить Европе в несколько раз больнее. «Россия от этого только выиграет, поскольку она конфискует находящиеся в России активы европейцев, а их в три или четыре раза больше, чем российских активов в Европе», — написал Хельме в социальных сетях. 

«Во-вторых, конфискация активов на основании такого политического решения приведет к коллапсу доверия к европейской банковской и финансовой системе. Деньги из США, Китая и арабских стран хлынут отсюда, что, по сути, создаст для финансовой системы Европы риск массового изъятия вкладов в международном масштабе, который будет в разы серьезнее и опаснее, чем долговой кризис в Греции. Это спровоцирует банковский, долговой кризис и кризис ликвидности в еврозоне, от чего серьезно пострадают все люди», — продолжил Хельме. 

Кроме того, председатель EKRE считает, что выделяемая Украине помощь все равно канет в черную дыру коррупции, осядет на виллах с золотыми унитазами. «И в-четвертых, гарантии на полмиллиарда с немедленным платежным обязательством лягут на бюджет Эстонии как долг наших налогоплательщиков, и платить придется напрямую за счет наших людей. Ни в коем случае нельзя этого делать!» — отметил Хельме. 

По его словам, еврократы могут договориться между собой о некой туманной «интерпретации» законов, которая якобы все узаконит, однако международные финансовые правила не вращаются вокруг Европы. И если США, Китай, нефтяные шейхи и Россия решат, что отнимать чужие деньги таким образом все же нельзя, то брюссельская «компромиссная бумага» не будет стоить ровным счетом ничего.

