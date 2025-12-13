"Кремль ответит в несколько раз больнее": эстонский политик предостерег Европу от конфискации российских активов
Лидер Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме резко раскритиковал идею использования замороженных российских активов для Украины, предупредив о риске финансового кризиса в Европе и тяжелых последствиях в том числе и для эстонских налогоплательщиков.
По мнению лидера Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме, было бы идиотизмом использовать замороженные российские активы «на благо Украины», поскольку у Кремля есть возможность ответить Европе в несколько раз больнее. «Россия от этого только выиграет, поскольку она конфискует находящиеся в России активы европейцев, а их в три или четыре раза больше, чем российских активов в Европе», — написал Хельме в социальных сетях.
«Во-вторых, конфискация активов на основании такого политического решения приведет к коллапсу доверия к европейской банковской и финансовой системе. Деньги из США, Китая и арабских стран хлынут отсюда, что, по сути, создаст для финансовой системы Европы риск массового изъятия вкладов в международном масштабе, который будет в разы серьезнее и опаснее, чем долговой кризис в Греции. Это спровоцирует банковский, долговой кризис и кризис ликвидности в еврозоне, от чего серьезно пострадают все люди», — продолжил Хельме.
Кроме того, председатель EKRE считает, что выделяемая Украине помощь все равно канет в черную дыру коррупции, осядет на виллах с золотыми унитазами. «И в-четвертых, гарантии на полмиллиарда с немедленным платежным обязательством лягут на бюджет Эстонии как долг наших налогоплательщиков, и платить придется напрямую за счет наших людей. Ни в коем случае нельзя этого делать!» — отметил Хельме.
По его словам, еврократы могут договориться между собой о некой туманной «интерпретации» законов, которая якобы все узаконит, однако международные финансовые правила не вращаются вокруг Европы. И если США, Китай, нефтяные шейхи и Россия решат, что отнимать чужие деньги таким образом все же нельзя, то брюссельская «компромиссная бумага» не будет стоить ровным счетом ничего.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы постановил изъять имущество дочерней компании Rietumu banka в России на сумму 16 млн евро. Это решение считают возможной местью за конфискацию рижского Дома Москвы, который латвийская столица безуспешно пытается продать чуть больше чем за 2 млн евро.