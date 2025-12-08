Латвия и еще несколько стран поддержали репарационный кредит Украине из российских активов
Семь стран ЕС, в том числе Латвия, призвали использовать замороженные российские активы для финансирования репарационного кредита Украине, заявив, что это решение усилит позиции Киева на переговорах.
Латвия, Литва, Эстония, Ирландия, Польша, Финляндия и Швеция в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште выразили поддержку предложению ЕК о репарационном кредите Киеву, финансируемом за счет замороженных активов России в Европейском союзе, сообщила Deutsche Welle.
«Это решение не только финансово наиболее целесообразное и политически наиболее реалистичное, но и обеспечивает базовый принцип права Украины на компенсацию за ущерб, нанесенный агрессией», — говорится в письме.
Авторы обращения подчеркивают, что если решение о компенсационном займе удастся принять на саммите ЕС в декабре, Украина окажется в более сильной позиции, чтобы защищать себя и договариваться о «справедливом и долгосрочном мире».
Между тем издание Politico сообщило, что странам ЕС придется выделить миллиарды евро для гарантирования займов Украине на сумму до 210 млрд евро, из которых Германия предоставит поддержку до 52 млрд евро. Европейская комиссия представила эти цифры после того, как предложила «репарационный кредит» Украине в размере 165 млрд евро из замороженных российских активов.