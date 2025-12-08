Латвия и еще несколько стран поддержали репарационный кредит Украине из российских активов

Между тем издание Politico сообщило, что странам ЕС придется выделить миллиарды евро для гарантирования займов Украине на сумму до 210 млрд евро, из которых Германия предоставит поддержку до 52 млрд евро. Европейская комиссия представила эти цифры после того, как предложила «репарационный кредит» Украине в размере 165 млрд евро из замороженных российских активов.