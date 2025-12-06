"Почему у всех сказка, а у нас - просто елка?" Люди разочарованы - Рига явно проиграла регионам по праздничному оформлению
Наступило время, когда темнеет рано, а ленты соцсетей светятся огнями не хуже городских площадей. В Даугавпилсе уже «зажглась галактика», в Екабпилсе зажили иллюстрации Маргариты Старасте, в регионах один за другим открываются ярмарки, фотозоны и тематические маршруты. На этом фоне главные елки Риги – на Ратушной площади и на Домской – оказываются под непривычно пристальным и, мягко говоря, недовольным взглядом горожан. После просмотра фотографий из других городов рижане задаются простым вопросом: почему у столицы опять «как всегда»?
Регионы рассказывают свои зимние истории
В этом декабре многие латвийские города подошли к праздничному оформлению как к полноценному творческому проекту.
В Даугавпилсе тема этого года – «Галактика мечты», вдохновленная философией «Маленького принца». Главная елка превращена в «ось Вселенной», вокруг которой «искрятся галактики», а над площадью натянут световой «звездный купол». Концепция подчеркивает ответственность за свои мечты и отношения – редкий случай, когда городское оформление не только красиво, но и осмысленно.
Екабпилс в этом году выстроил единую линию под лозунгом «Зимняя история», отталкиваясь от знаменитой «Зимней сказки» Маргариты Старасте. В парках, на набережной и в центре появляются персонажи из книжной классики, а в оформлении доминируют теплые и холодные белые тона, создающие мягкую, «иллюстративную» атмосферу.
В Юрмале на улице Йомас появилась нарядная «Аллея елочек» — 131 елочку к празднику украсили жители Юрмалы: воспитанники и учащиеся образовательных учреждений, учителя и родители, учреждения и предприятия Юрмалы, творческие коллективы, общества и неправительственные организации.
В центре Лиепаи действительно эффектно зажгли главную ёлку, по городу засияли украшения и отправился рождественский трамвай.
Похожую логику можно увидеть и в других самоуправлениях: почти везде есть сквозная тема, продуманная драматургия пространства и ощущение, что горожан пригласили в конкретный, узнаваемый зимний мир.
Рига: гирляды есть, идеи нет?
Рига формально тоже готова к праздникам: в столице загорелись десятки километров световых гирлянд, открылась ярмарка на Домской площади, работает программа мероприятий в Старой Риге и окрестностях.
Но если отойти от календаря событий и посмотреть на сами елки, настроение у части горожан заметно портится. Главная ель на Ратушной площади и ель на Домской выглядят слишком привычно и «правильно» – высокий силуэт, огоньки, классические украшения.
На фоне даугавпилсской «галактики» или екабпилсской книжной сказки рижские ели выглядят просто как две стандартные новогодние елки, какие можно встретить в любом европейском городе среднего размера. Без намека на то, что Рига претендует быть витриной страны и родиной одной из первых зарегистрированных рождественских елок в Европе.
«Что случилось с воображением?»
В соцсетях под фотографиями елок из Даугавпилса, Екабпилса, Вентспилса, Лиепаи и других городов сейчас можно встретить десятки вариаций одной и той же мысли: «у всех – сказка, у Риги – дежавю». Ниже – типичные интонации того, что пишут недовольные горожане, сравнивая столицы и регионы:
- «Смотришь на Даугавпилс – целая галактика, философия, сюжет. Смотришь на Ригу – просто елка. Как будто даже не пытались придумать что-то своё».
- «Такое ощущение, что у остальных городов есть художники и дизайнеры, а у Риги – только прайс на гирлянды».
- «Столица страны, которая гордится традицией первой рождественской елки, ставит две самые скучные елки в стране. Парадокс».
- «В Екабпилсе даже дети сразу понимают: вот сказка, вот персонажи. А что рассказывает елка на Ратушной площади? Ничего».
- «Опять ощущение, что деньги потратили, отчеты напишут, а идей не закупили. Елка – как место для галочки».
- «Города соревнуются в креативе, придумывают темы, легенды, фотозоны. Рига как будто соревнуется в минимализме без объяснения причин».
- «Неужели в городе, где полно креативных индустрий, стартапов и художников, нельзя раз в год доверить елку людям с воображением?»
- «Каждый год одно и то же: сначала объясняют, что денег мало, потом видишь бюджеты и понимаешь, что проблема не в суммах, а в фантазии».
- «Раньше мы ездили смотреть на елку в Ригу. Теперь, кажется, надо покупать билеты в регионы – там хотя бы есть сюжеты и эмоции».
- «Создается впечатление, что Рига живет по принципу: "И так сойдет"».
- «Очень хочется гордиться своей столицей, показывать её друзьям из-за границы. Но пока проще скинуть им фото Даугавпилса: там хотя бы есть эффект "вау"».
Люди хотят не только «огоньков на площади», но и смысла, эмоций и повода сказать: «Да, это именно наша, рижская елка, такой больше нигде нет». Пока же, листая фотографии из Даугавпилса, Екабпилса и других городов, Рига вынуждена слушать повторяющийся вопрос: «Почему у всех – сказка, а у нас – просто елка?»