"Почему у всех сказка, а у нас - просто елка?" Люди разочарованы - Рига явно проиграла регионам по праздничному оформлению

Люди хотят не только «огоньков на площади», но и смысла, эмоций и повода сказать: «Да, это именно наша, рижская елка, такой больше нигде нет». Пока же, листая фотографии из Даугавпилса, Екабпилса и других городов, Рига вынуждена слушать повторяющийся вопрос: «Почему у всех – сказка, а у нас – просто елка?»