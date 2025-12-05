ФОТО: когда елка - только верхушка айсберга. Как весь Екабпилс превратили в рождественскую декорацию

Улицы города украшены световыми декорациями на фонарях — снежинками и орнаментальными знаками. В парке Кена фонари декорированы световыми элементами в форме ветвей с листьями, а размещённые в парке световые шары — как обновлённые, так и вновь приобретённые — создают особенно тёплую атмосферу. На эстраде парка Кена посетителей встречают хорошо знакомые любителям сказок персонажи Маргариты Старасте, которые придают праздничной истории ощущение живого сказочного присутствия. В дополнение к общей зимней концепции оформления города в парке замка Крустпилс размещены обновлённые световые шары.