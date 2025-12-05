ФОТО: когда елка - только верхушка айсберга. Как весь Екабпилс превратили в рождественскую декорацию
В этом году Екабпилс создаёт праздничное настроение с помощью тёплого и светлого рождественского оформления под девизом «Зимняя история», вдохновлённого «Зимней сказкой» выдающейся латвийской художницы-иллюстратора и писательницы Маргариты Старасте.
Улицы города украшены световыми декорациями на фонарях — снежинками и орнаментальными знаками. В парке Кена фонари декорированы световыми элементами в форме ветвей с листьями, а размещённые в парке световые шары — как обновлённые, так и вновь приобретённые — создают особенно тёплую атмосферу. На эстраде парка Кена посетителей встречают хорошо знакомые любителям сказок персонажи Маргариты Старасте, которые придают праздничной истории ощущение живого сказочного присутствия. В дополнение к общей зимней концепции оформления города в парке замка Крустпилс размещены обновлённые световые шары.
На открытой в этом году защитной дамбе Екабпилса установлена подсвеченная пергола — использовано более 500 метров световых гирлянд, благодаря чему создаётся эффектная и прекрасная световая аллея.
На опорах фонарей моста через Даугаву размещены световые элементы в форме звёзд.
Во всех кольцевых развязках Екабпилса создаётся единая зимняя композиция с использованием снежных шаров, белок, лучей звёзд и снежных пирамид. Эти элементы тематически перекликаются между собой, формируя единый рождественский рассказ по всему городу.
В центральной части Екабпилса — на площади Старого города — установлен сказочный персонаж Щелкунчик с фигурами лесных животных, а на основании фонтана «позирует» Снигене — дружелюбный снеговик, который радует и детей, и взрослых. 25 деревьев по периметру площади украшены световыми гирляндами, наполняя город особенно тёплой вечерней атмосферой.
В этом году рождественская ель сияет особенно ярко: её украшают гирлянды и различные праздничные украшения — рождественский носок, пряники, снежинки, а вершину дерева венчает красивая снежинка.