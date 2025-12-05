Украшенная елка у Дома конгрессов (2025)
ФОТО: в Риге зажгли "елку мира" - мэр и послы украсили дерево голубками с флагами стран
В преддверии Адвента, 4 декабря, у Рижского Дома конгрессов состоялось мероприятие по украшению рождественской елки, в котором приняли участие мэр Риги Виестурс Клейнбергс и аккредитованные в Латвии иностранные послы, совместно создавая праздничное поздравление для жителей города.
«Мне искренне радостно, что традиция украшения елки в Риге по-прежнему жива и объединяет нас всех. Сегодня мы продолжаем ее вместе с иностранными послами в Латвии, подтверждая, что, хотя в каждой стране рождественские обычаи различаются, совместные встречи и создание праздника — это универсальный язык. Когда-то именно в Риге была украшена первая известная рождественская ель, и эта история придает нашей традиции особое значение. Пусть огни елки и в этом году принесут тепло и чувство единения во весь город», — отметил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
«Декабрь — особенный месяц, наполненный рождественским духом, время, когда у всего города есть возможность собраться вместе, отметить традиции и умножать доброжелательность друг к другу. Это время тепла, надежды и радости, и именно это делает этот месяц таким осмысленным и особенным. От имени дипломатического корпуса мы рады и польщены быть частью момента создания праздника», — сказал посол Словении Томаже Матяшец.
Специально к этому событию были изготовлены рождественские украшения — голуби мира с флагом каждой представленной страны, символизирующие международную солидарность и общее пожелание мира во всем мире. Украшения на елку развесили как представители города Риги, так и иностранные дипломаты, тем самым символически подтверждая тесную дружбу и сотрудничество Риги с международными партнерами.
Торжественную атмосферу дополнило музыкальное выступление детского вокального коллектива Poppy, создав теплое и светлое праздничное настроение.