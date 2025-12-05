ФОТО: в Риге зажгли "елку мира" - мэр и послы украсили дерево голубками с флагами стран

«Мне искренне радостно, что традиция украшения елки в Риге по-прежнему жива и объединяет нас всех. Сегодня мы продолжаем ее вместе с иностранными послами в Латвии, подтверждая, что, хотя в каждой стране рождественские обычаи различаются, совместные встречи и создание праздника — это универсальный язык. Когда-то именно в Риге была украшена первая известная рождественская ель, и эта история придает нашей традиции особое значение. Пусть огни елки и в этом году принесут тепло и чувство единения во весь город», — отметил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.