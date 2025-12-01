ФОТО, ВИДЕО: вот это да! В Лиепае эффектно зажгли главную рождественскую елку
фото: Liepaja.lv
В Лиепае вспыхнула главная елка и загорелись огни по всему городу.
В Латвии

ФОТО, ВИДЕО: вот это да! В Лиепае эффектно зажгли главную рождественскую елку

Отдел новостей

Otkrito.lv

В центре Лиепаи торжественно зажгли главную городскую ёлку, ознаменовав начало ожидания Рождества: огни зажёг председатель думы Гунарс Ансиньш, выступил Лаурис Рейникс, а по городу засияли украшения и отправился рождественский трамвай.

В воскресенье, 30 ноября, в центре Лиепаи торжественно зажгли главную городскую рождественскую елку. На празднике зажжения главной елки публику радовал своими главными хитами и рождественскими песнями музыкант Лаурис Рейникс.

@bon...jona

Eglītes iedegšana 2025.🎄🎉

♬ original sound - Bon...jona

Непосредственно перед зажжением елки главная миссия вечера была доверена председателю Лиепайской думы Гунару Ансиньшу, чтобы зажечь главную елку Лиепаи и открыть время ожидания Рождества. Одновременно с зажжением елки по всему городу засияли праздничные украшения, а по рельсам начал курсировать рождественский трамвай, создавая рождественское настроение по всей Лиепае.

@dina.rudz

Liepājas svētku tramvajs, 30.11.2025

♬ Christmas Theme - Sound Gallery by Dmitry Taras

Темы

ЛиепаяКурземеЛаурис РейниксНовости регионов

Другие сейчас читают