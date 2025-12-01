ФОТО, ВИДЕО: вот это да! В Лиепае эффектно зажгли главную рождественскую елку

Непосредственно перед зажжением елки главная миссия вечера была доверена председателю Лиепайской думы Гунару Ансиньшу, чтобы зажечь главную елку Лиепаи и открыть время ожидания Рождества. Одновременно с зажжением елки по всему городу засияли праздничные украшения, а по рельсам начал курсировать рождественский трамвай, создавая рождественское настроение по всей Лиепае.