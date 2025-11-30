Не рубите сплеча: рижан просят пожалеть елки вокруг столицы

Территории, находящиеся в управлении предприятия, охватывают более 62 000 гектаров и простираются в радиусе от 40 до 50 километров вокруг столицы. Эти территории характеризуются песчаными почвами, более подходящими для сосен. Ели, предпочитающие более плодородные почвы, встречаются реже — это лишь около 10 процентов деревьев в этих лесах. В большинстве своем елочки выращены в питомнике предприятия Norupe и высажены при восстановлении или создании новых лесных насаждений, что и служит основанием для позиции предприятия против вырубки елок.