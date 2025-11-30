Не рубите сплеча: рижан просят пожалеть елки вокруг столицы
Муниципальное предприятие Rīgas meži призывает жителей не рубить елочки в лесах столицы и пригородов, а отмечать Рождество рядом с растущим деревом, подчеркивая важность сохранения ельников в условиях угрозы вредителей.
Муниципальное предприятие Rīgas meži призывает не рубить праздничные елочки в лесах Риги и Пририжья, сообщила глава отдела стратегических коммуникаций и общественных отношений Иева Гейстере. «В это время ожидания праздников мы призываем остановиться и почувствовать магию леса. Мы привилегированы тем, что рядом с Ригой находится природа, дарящая красивые пейзажи, запахи и спокойствие», — так многолетнюю позицию Rīgas meži против вырубки елочек объяснила председатель правления Анита Скудра.
Территории, находящиеся в управлении предприятия, охватывают более 62 000 гектаров и простираются в радиусе от 40 до 50 километров вокруг столицы. Эти территории характеризуются песчаными почвами, более подходящими для сосен. Ели, предпочитающие более плодородные почвы, встречаются реже — это лишь около 10 процентов деревьев в этих лесах. В большинстве своем елочки выращены в питомнике предприятия Norupe и высажены при восстановлении или создании новых лесных насаждений, что и служит основанием для позиции предприятия против вырубки елок.
Сохранение елей сейчас стало особенно сложной задачей, поскольку из-за размножения короедов были уничтожены большие площади ельников как в Пририжье, так и в других регионах Латвии. Все актуальнее становится восстановление и уход за ельниками так, чтобы они были устойчивы к вредителям и климатическим изменениям.
Rīgas meži призывает отмечать Рождество рядом с растущей елочкой — посадив ее во дворе, саду или в своем районе. Елочки можно приобрести в специализированных торговых местах или заказать доставку.
В то же время предприятие Latvijas valsts meži разрешает каждой семье забрать домой одну елочку со своих территорий.