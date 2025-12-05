Зажжение елки в Яунлиепае (2025)
На площади у рынка Аннас зажглась рождественская елка Яунлиепаи, положив начало красивой и душевной праздничной традиции.
"Главный подарок - мы друг для друга": в Яунлиепае рождественская елка объединила жителей и благотворителей
Вчера, 4 декабря, на площади у рынка Аннас зажглась рождественская елка Яунлиепаи, положив начало красивой и душевной праздничной традиции — «Рождественская история Яунлиепаи».
Церемония зажжения елки собрала и взрослых, и детей, создавая особое праздничное настроение, когда огни, музыка и улыбки людей сплетаются в одно чудо единения. Как в своей речи сказала председатель общества жителей Яунлиепаи Иева Балоде-Зиемеле:
«Мы желаем, чтобы зажжение елки стало новой традицией Яунлиепаи, которая собирает людей вместе ради чего-то особенного — радости от того, что мы вместе».
Теплые пожелания Яунлиепае и собравшимся детям высказали также один из главных рождественских «гномов» Лиепаи — вице-мэр Янис Джериньш и депутат Салвис Рога.
Оба подчеркнули, что главный рождественский подарок — это мы сами друг для друга, а самые важные вещи — те, что остаются в нашем сердце.
Настроение мероприятия создавал уличный музыкант Лайне Зейле со своей рождественской музыкальной историей, а также детский ансамбль центра внешкольного образования Podziņas под руководством Анеты Янсоне — их сердечные песни наполнили площадь светом и радостью.
Особое тепло празднику придало участие благотворительного общества Tabitas Sirds. Уже в вечер мероприятия руководительнице Tabitas Sirds Кристине Виденеце были переданы все собранные подарки — подушки, свечи, средства гигиены, сладости, чаи, игрушки и наполненные теплом сердца поздравления.