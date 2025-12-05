В Финляндии задержаны три человека, ограбившие магазин люксовых часов в Старой Риге

Продолжая активное сотрудничество с другими странами Европейского Союза, в том числе с поддержкой сотрудников Europol и Eurojust, были проведены многочисленные оперативные и следственные действия, позволившие установить точное местонахождение разыскиваемых лиц. В октябре трое участников группы были задержаны в Финляндии, а четвертый до сих пор находится в розыске. Важно отметить, что задержанные уже готовились к следующему ограблению аналогичным способом, как в Латвии, и по этому факту в другой стране начат уголовный процесс.