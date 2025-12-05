В Финляндии задержаны три человека, ограбившие магазин люксовых часов в Старой Риге
В октябре этого года в Финляндии были задержаны трое из четырёх участников организованной преступной группы, которые в апреле ограбили в Старой Риге магазин люксовых часов.
Преступников удалось задержать благодаря расследованию Государственной полиции и международным механизмам сотрудничества. Уже первоначальная информация вызвала у правоохранителей подозрения, что злоумышленники могут быть иностранцами, приехавшими в Латвию специально для совершения преступления. Поэтому полиция проводила оперативные мероприятия как на национальном, так и на международном уровне.
В ходе международного сотрудничества было установлено, что ограбление совершили четверо молодых мужчин из Сербии — возрастом до 30 лет.
Продолжая активное сотрудничество с другими странами Европейского Союза, в том числе с поддержкой сотрудников Europol и Eurojust, были проведены многочисленные оперативные и следственные действия, позволившие установить точное местонахождение разыскиваемых лиц. В октябре трое участников группы были задержаны в Финляндии, а четвертый до сих пор находится в розыске. Важно отметить, что задержанные уже готовились к следующему ограблению аналогичным способом, как в Латвии, и по этому факту в другой стране начат уголовный процесс.
Все трое задержанных были признаны подозреваемыми, и Рижский городской суд избрал им меру пресечения — арест. Генеральная прокуратура Латвии применила к ним Европейские ордера на арест, и сейчас компетентные органы другой страны решают вопрос об их выдаче Латвии для уголовного преследования. Расследование в Латвии продолжается, одновременно в Финляндии ведется расследование по факту подготовки к аналогичному преступлению.
Ранее сообщалось, что 29 апреля этого года среди бела дня организованная вооруженная группа ограбила магазин часов в Старой Риге. Во время вооружённого ограбления преступники угрожали огнестрельным оружием, применили физическую силу и перцовый газ против сотрудников магазина и посетителя. Грабителям за несколько минут удалось похитить около 80 эксклюзивных наручных часов, после чего они поспешно покинули место происшествия на автомобиле с украденными номерными знаками.
Получив информацию о преступлении, Государственная полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия, в том числе объявила план «Перехват» на части территории Латвии. Однако это не дало немедленного результата, и грабителям удалось скрыться, причинив магазину ущерб примерно в 690 000 евро.
По факту преступления Криминальная полиция Рижского регионального управления начала уголовный процесс по части четвертой статьи 176 Уголовного закона — о грабеже, совершенном с применением огнестрельного оружия и повлекшем иные тяжкие последствия, а также по части первой статьи 185 — о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества.