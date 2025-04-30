ВИДЕО: у полиции есть версия, кто стоит за ограблением магазина часов в Старой Риге
Магазин часов в Старой Риге, возможно, ограбила мобильная организованная гастролирующая группировка, занимающаяся подобными преступлениями. Об этом в интервью передаче Latvijas Televīzija "Rīta panorāma" сообщил начальник Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции Раймонд Кронбергс, отметив, что это одна из рассматриваемых версий следствия.
В связи с этим к расследованию подключены и международные структуры, включая службы соседних стран и Европол. Полиция также получила множество сведений от граждан, в том числе живущих за границей, которые предоставили информацию о возможной личности грабителей. Удалось установить маршрут передвижения преступников, однако сами злоумышленники пока не задержаны. По словам Кронбергса, в ходе расследования изъяты несколько объектов, которые помогут установить личности подозреваемых. Представитель полиции не стал комментировать состояние здоровья сотрудника магазина, пострадавшего при нападении, но отметил, что ранения не были нанесены из огнестрельного оружия.
Кронбергс призвал жителей, располагающих любой информацией, которая может помочь в расследовании, сообщать об этом в полицию, но ни в коем случае не пытаться задерживать подозреваемых самостоятельно.
Во вторник в Старой Риге с применением огнестрельного оружия или похожих на него предметов был ограблен элитный магазин часов Baltic Watches. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина, и один из них распыляет в сторону входа из баллончика вещество неизвестного происхождения.
Vecrīga! Drošība! Ko teiksiet, Ķirsi un Vienotība?— Māris Mežals (@maris_mezals) April 29, 2025
Vai šī nebija jūsu kampaņas “DROŠĪBA” sauklis? pic.twitter.com/8i7N0x4zBi
По имеющейся у полиции информации, злоумышленники скрылись с места преступления - на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с украденными государственными номерными знаками они пересекли Каменный мост.
По данному факту возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 176 Уголовного закона — ограбление, совершенное с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, либо сопряженное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему, либо повлекшее иные тяжкие последствия. Материальный ущерб, нанесенный магазину, уточняется.
Оборот магазина Baltic Watches в 2023 году составил 4,194 миллиона евро, что в 11 раз больше, чем в 2022 году, когда оборот составил 378 951 евро. Однако прибыль компании в 2023 году составила 176 241 евро — на 22,7% меньше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Firmas.lv. Компания Baltic Watches зарегистрирована в 2016 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Единственный владелец компании — Гиртс Стренцис.