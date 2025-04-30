ВИДЕО: у полиции есть версия, кто стоит за ограблением магазина часов в Старой Риге

В связи с этим к расследованию подключены и международные структуры, включая службы соседних стран и Европол. Полиция также получила множество сведений от граждан, в том числе живущих за границей, которые предоставили информацию о возможной личности грабителей. Удалось установить маршрут передвижения преступников, однако сами злоумышленники пока не задержаны. По словам Кронбергса, в ходе расследования изъяты несколько объектов, которые помогут установить личности подозреваемых. Представитель полиции не стал комментировать состояние здоровья сотрудника магазина, пострадавшего при нападении, но отметил, что ранения не были нанесены из огнестрельного оружия.