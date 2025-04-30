Сумма похищенного, вероятно, превышает миллион евро: новые детали вооруженного ограбления в Старой Риге
Мужчин, ограбивших магазин часов в Старой Риге, сейчас разыскивают и на международном уровне. Государственная полиция поясняет, что преступление было заранее спланировано. Ход расследования облегчает то, что в Старой Риге установлено множество камер видеонаблюдения, на которых видны преступники, а также то, что у ограбления есть несколько очевидцев.
На место ограбления преступники прибыли на автомобиле Volkswagen Golf с поддельными номерами от Nissan Almera, не числящимися в официальной базе данных. Сначала у дверей магазина некоторое время стоял мужчина в очках и черном парике. Спустя секунду после того, как он переступил порог магазина, он достал пистолет, и следом в помещение ворвались еще несколько вооруженных грабителей, сообщает «Degpunktā».
Сотрудницы магазина быстро легли на пол, пытаясь укрыться за мебелью. У каждого из нападавших была своя задача: один стоял на страже у входа и распылил перцовый газ, другой разбивал витрины и складывал как можно больше часов в сумку. Двое преступников направились в соседнее помещение, уводя с собой одного из работников магазина.
У полиции появилась версия о том, кто совершил ограбление. Возможно, за этим стоит организованная передвигающаяся преступная группировка. Уже удалось установить, по какому маршруту двигались преступники. «Мы точно знаем, что они пересекли реку Даугаву по Каменному мосту. Двигались в сторону парка Узварас. Дальнейшая информация уточняется, мы продолжаем работу, чтобы выяснить, как именно они покинули город», — сообщил руководитель Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции Раймонд Кронбергс.
В среду, 30 апреля, на улице Яня в Риге наконец все успокоилось. Накануне район был полон следователей в масках, которые собирали улики, чтобы как можно быстрее установить личности преступников. Работавшие поблизости наблюдали за происходящим со стороны. Одна женщина рассказала, что убегая, преступники сбили с ног пожилую женщину, которая ударилась об асфальт. Со здоровьем у нее все в порядке, но после произошедшего она находилась в состоянии шока.
Сотрудница одного из предприятий в Старой Риге: «Я в основном слышала крики. Потом послышался звук разбитого стекла, и мы вышли на улицу. Постояли там немного, потом трое мужчин вышли из магазина. Я заметила, что в руке у одного из них был какой-то топор. Кажется, кто-то пытался их остановить, но они распылили перцовый газ».
Некоторые часы, представленные в магазине, стоят более 100 000 евро. Также в продаже были ювелирные изделия на внушительные суммы. Даже если преступники забрали лишь часть товаров, сумма похищенного, вероятно, превышает миллион евро.
Журналисты связались с ограбленным магазином. На разговор согласилась представительница салона, которая находилась на месте во время ограбления и до сих пор испытывает сильное эмоциональное потрясение.
Представительница ограбленного магазина: «Если тебе говорят лечь — ты ложишься. В тот момент, мне кажется, ты вообще не понимаешь, что происходит. Они говорили по-английски. Были выстрелы, но мы не знаем — это был газовый пистолет или нет. Потом пистолет нашли на мосту. Весь магазин был заполнен перцовым газом. Без маски туда зайти было невозможно».
Один из работников магазина пострадал во время нападения. Сейчас он находится в больнице с несколькими швами в области головы, но его общее состояние стабильное.