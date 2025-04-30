Сумма похищенного, вероятно, превышает миллион евро: новые детали вооруженного ограбления в Старой Риге

В среду, 30 апреля, на улице Яня в Риге наконец все успокоилось. Накануне район был полон следователей в масках, которые собирали улики, чтобы как можно быстрее установить личности преступников. Работавшие поблизости наблюдали за происходящим со стороны. Одна женщина рассказала, что убегая, преступники сбили с ног пожилую женщину, которая ударилась об асфальт. Со здоровьем у нее все в порядке, но после произошедшего она находилась в состоянии шока.