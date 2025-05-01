Эксперт об ограблении магазина в Старой Риге: "90-е не возвращаются, но о безопасности стоит задуматься"

Велшс добавил, что в мире существует множество решений по безопасности, и в настоящее время наиболее актуальны — те, которые основаны на современных технологиях. Он пояснил, что дежурство вооруженного охранника, безусловно, может быть эффективной мерой предотвращения преступления, однако это не всегда подходящее решение. Современные системы безопасности включают в себя видеоаналитику и технологии на базе искусственного интеллекта, которые позволяют оперативно запускать защитные механизмы. Например, в момент ограбления может автоматически блокироваться дверь магазина, чтобы преступники не смогли покинуть место происшествия, либо в помещение распыляется специальное вещество, мешающее действиям грабителей.