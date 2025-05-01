Эксперт об ограблении магазина в Старой Риге: "90-е не возвращаются, но о безопасности стоит задуматься"
Ограбление элитного магазина часов в Старой Риге не свидетельствует о росте преступности в стране, однако заставляет задуматься об инвестициях в системы безопасности в местах торговли эксклюзивными товарами, заявил директор Департамента охранных функций компании G4S Latvija, бывший глава Государственной полиции Артис Велшс.
Он отметил, что активация плана "Slazdi" ("Капкан"), предназначенного для поимки преступников, а также видеозаписи преступления, распространенные в публичном пространстве, вызвали большой резонанс. Это могло создать у части общества ложное впечатление о росте преступности. Тем не менее, такие вооруженные ограбления торговых точек случаются крайне редко и были более характерны для 1990-х годов и начала 2000-х.
Хотя план "Slazdi" доставил неудобства некоторым жителям Риги, мешая им добраться до места назначения, Велшс подчеркнул, что его бывшие коллеги действовали адекватно, поскольку преступление было совершено вооруженной группой среди бела дня в центре города. У Велшса нет подробной информации о деталях преступления, но он согласился с мнением начальника Рижского регионального управления Уголовной полиции Раймонда Кронбергса о том, что ограбление, вероятно, совершила мобильная организованная группа, специализирующаяся на подобных преступлениях.
Говоря о безопасности магазинов, торгующих дорогими товарами, Велшс отметил, что предприниматели часто уповают на общий спад преступности в Латвии и не спешат вкладываться в безопасность.
"Несомненно — и это подтверждает полицейская статистика — уровень преступности в Латвии снижается. Однако случай этой недели показывает, что такие преступления все еще случаются", — подчеркнул он.
Велшс добавил, что в мире существует множество решений по безопасности, и в настоящее время наиболее актуальны — те, которые основаны на современных технологиях. Он пояснил, что дежурство вооруженного охранника, безусловно, может быть эффективной мерой предотвращения преступления, однако это не всегда подходящее решение. Современные системы безопасности включают в себя видеоаналитику и технологии на базе искусственного интеллекта, которые позволяют оперативно запускать защитные механизмы. Например, в момент ограбления может автоматически блокироваться дверь магазина, чтобы преступники не смогли покинуть место происшествия, либо в помещение распыляется специальное вещество, мешающее действиям грабителей.
Vecrīga! Drošība! Ko teiksiet, Ķirsi un Vienotība?— Māris Mežals (@maris_mezals) April 29, 2025
Vai šī nebija jūsu kampaņas “DROŠĪBA” sauklis? pic.twitter.com/8i7N0x4zBi
Напомним, во вторник в Старой Риге был ограблен элитный магазин часов Baltic Watches. Преступники использовали оружие или похожие на него предметы. На видео в социальных сетях видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина, а один из них распыляет неизвестное вещество в сторону двери. По данным полиции, преступники скрылись с места преступления и на темном автомобиле Volkswagen Golf 5 с крадеными номерными знаками пересекли Каменный мост.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном с применением огнестрельного оружия или взрывчатки, либо повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения или иные тяжкие последствия. Размер нанесенного магазину материального ущерба уточняется, однако есть информация, что сумма похищенного, вероятно, превышает миллион евро