С 2027 года налог на торф вырастет аж в пять раз. Какие еще изменения ожидаются?

Председатель комиссии по народному хозяйству Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") подтвердил, что большинство депутатов комиссии не поддержало дальнейшее продвижение законопроекта, и согласился с тем, что диалог с отраслью был недостаточным. Он подчеркнул, что НПР сам по себе не является "налогом на латание бюджета", а представляет собой классический инструмент экономической мотивации. "Корректно было бы любые налоговые поступления такого рода не просто направлять в общий бюджетный "котел", а использовать для целевых программ, индустриальной политики в деревообрабатывающей отрасли, чтобы способствовать использованию этих ресурсов в латвийской экономике", - отметил Бришкенс.