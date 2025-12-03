В Сейме продолжается "битва" за бюджет - оппозиция напоминает, что Латвия уже "живет в долг"

На заседании по бюджету по решению депутатов сокращено время дебатов: первому выступлению можно посвятить три минуты, а во второй раз на выступление отводится всего одна минута. Общий установленный регламентом Сейма порядок предусматривает, что в ходе дебатов по предложениям в первый раз депутат может высказываться пять минут, а во второй раз - две минуты.