"Каждый день начинали с нуля": спасатели рассказали о самой тяжелой за последнее время операции - подъеме авто из Даугавы

Сильное течение также затрудняло протягивание тросов через автомобиль и создавало угрозу для жизни самих спасателей. Дополнительно работу усложняло то, что машина находилась на глубине девяти метров и в полной темноте, где даже с фонарём видимость составляла не более 30 сантиметров.