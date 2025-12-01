"Каждый день начинали с нуля": спасатели рассказали о самой тяжелой за последнее время операции - подъеме авто из Даугавы

Затонувшую машину подняли со дна Даугавы (2025)
В понедельник спасателям наконец удалось поднять со дна Даугавы автомобиль, на котором женщина в четверг вечером въехала в реку.
После трагедии на набережной 11 Ноября в Риге, когда в четверг вечером автомобиль по ступеням у причала съехал в Даугаву и погибла женщина, спасателям только в понедельник удалось поднять машину со дна. В VUGD признают: операцию, которую осложняли сильное течение, девятиметровая глубина и почти нулевая видимость под водой, можно считать одними из самых сложных спасательных работ в последнее время.
В понедельник спасатели работали с 10 часов утра. Сначала под водой к автомобилю были прикреплены тросы, затем машину подтянули к берегу и приподняли над водой. В завершение с помощью манипулятора спасательного автомобиля машину извлекли на берег.
Выполнению спасательных работ все эти дни мешало сильное течение, которое постоянно сносило автомобиль, поэтому каждый день, начиная подводную разведку, спасателям приходилось заново оценивать все условия и возможные препятствия для перемещения машины ближе к берегу.
Сильное течение также затрудняло протягивание тросов через автомобиль и создавало угрозу для жизни самих спасателей. Дополнительно работу усложняло то, что машина находилась на глубине девяти метров и в полной темноте, где даже с фонарём видимость составляла не более 30 сантиметров.
Сильное течение баламутило воду, ещё больше ухудшая видимость. Возможное время работ сокращали также быстро наступающая темнота и холод.
Это одни из самых сложных спасательных работ за последнее время, признали в VUGD.
В службе также указали, что расходы на поиск и подъём автомобиля отдельно не подсчитываются, так как эти работы выполняются как обычный выезд по вызову.
Как сообщалось ранее, вечером в четверг, двигаясь по набережной 11 ноября в направлении от Вантового моста, автомобиль совершил резкий манёвр и съехал в Даугаву от причала прогулочных корабликов. В пятницу днём спасателям удалось поднять из Даугавы погибшую водительницу автомобиля, а в выходные проводились работы по подъёму самой машины.
