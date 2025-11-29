Автомобиль въехал в Даугаву: раскрыты шокирующие подробности трагедии

По информации Латвийского телевидения, в ледяных водах Даугавы погибла 40-летняя женщина, и есть вероятность, что она сама свела счеты с жизнью. Неофициально сообщается, что перед смертью она связалась с Государственной пожарно-спасательной службой и попросила ее не спасать. Также, по неофициальной информации, у женщины осталось двое детей.