Автомобиль въехал в Даугаву: раскрыты шокирующие подробности трагедии
В четверг в центре Риги произошла трагедия: легковой автомобиль, которым управляла женщина, с набережной 11 Ноября въехал в Даугаву. В пятницу погибшую удалось поднять на поверхность, хотя сама машина по-прежнему находится на дне. Тем временем появились сведения, которые делают случившееся еще более трагичным.
По информации Латвийского телевидения, в ледяных водах Даугавы погибла 40-летняя женщина, и есть вероятность, что она сама свела счеты с жизнью. Неофициально сообщается, что перед смертью она связалась с Государственной пожарно-спасательной службой и попросила ее не спасать. Также, по неофициальной информации, у женщины осталось двое детей.
Как уже сообщал Otkrito.lv, в пятницу днем спасателям удалось поднять на поверхность находившуюся вблизи Старой Риги машину вместе с ее водителем, но сам автомобиль пока останется в реке. После более чем пяти часов поисков спасатели обнаружили затонувший накануне автомобиль, в котором находилась погибшая. Ее извлекли из водоема и доставили на берег.
Поиски упавшей в Даугаву машины (28.11.25)
28 ноября спасатели продолжают поиски автомобиля, который вчера вечером затонул в Даугаве в Риге.
Также Otkrito.lv сообщал, что в прошлом году точно так же автомобиль въехал в Даугаву, унеся человеческую жизнь.