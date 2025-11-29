Автомобиль въехал в Даугаву: раскрыты шокирующие подробности трагедии
фото: LETA
Так велись поиски машины.
Аварии и происшествия

Автомобиль въехал в Даугаву: раскрыты шокирующие подробности трагедии

Отдел новостей

Otkrito.lv

В четверг в центре Риги произошла трагедия: легковой автомобиль, которым управляла женщина, с набережной 11 Ноября въехал в Даугаву. В пятницу погибшую удалось поднять на поверхность, хотя сама машина по-прежнему находится на дне. Тем временем появились сведения, которые делают случившееся еще более трагичным.

По информации Латвийского телевидения, в ледяных водах Даугавы погибла 40-летняя женщина, и есть вероятность, что она сама свела счеты с жизнью. Неофициально сообщается, что перед смертью она связалась с Государственной пожарно-спасательной службой и попросила ее не спасать. Также, по неофициальной информации, у женщины осталось двое детей.

Как уже сообщал Otkrito.lv, в пятницу днем спасателям удалось поднять на поверхность находившуюся вблизи Старой Риги машину вместе с ее водителем, но сам автомобиль пока останется в реке. После более чем пяти часов поисков спасатели обнаружили затонувший накануне автомобиль, в котором находилась погибшая. Ее извлекли из водоема и доставили на берег.

28 ноября спасатели продолжают поиски автомобиля, который вчера вечером затонул в Даугаве в Риге.

Поиски упавшей в Даугаву машины (28.11.25)

28 ноября спасатели продолжают поиски автомобиля, который вчера вечером затонул в Даугаве в Риге.

Темы

РигаДаугава11 НоябряOtkrito.lv

Другие сейчас читают