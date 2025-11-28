После долгих поисков в Даугаве нашли затонувший автомобиль и погибшую женщину

По словам представителей ГПСС, условия для проведения поисковых работ в этом месте являются «чрезвычайно сложными», и серьезным осложняющим фактором является сильное течение, которое может унести затонувший объект далеко от места первоначального погружения. Это ощутили и сами спасатели, которых во время погружений уносило течением на несколько метров от точки входа в воду.