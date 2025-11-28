После долгих поисков в Даугаве нашли затонувший автомобиль и погибшую женщину
В пятницу во второй половине дня спасателям удалось поднять из Даугавы рядом со Старой Ригой водителя автомобиля, въехавшего в реку, однако сам автомобиль пока останется под водой.
После более чем пяти часов поисковых работ спасатели обнаружили затонувший накануне вечером автомобиль, в котором находилась погибшая. Тело было поднято из водоема и доставлено на берег.
Учитывая, что уже стемнело, а автомобиль находится на глубине примерно девяти метров, было принято решение сегодня не пытаться поднимать его из Даугавы, сообщил агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба.
По словам представителей ГПСС, условия для проведения поисковых работ в этом месте являются «чрезвычайно сложными», и серьезным осложняющим фактором является сильное течение, которое может унести затонувший объект далеко от места первоначального погружения. Это ощутили и сами спасатели, которых во время погружений уносило течением на несколько метров от точки входа в воду.
Глубина реки в этом месте достигает десяти метров, что означает полную темноту под водой; свет фонарей обеспечивает видимость примерно на 30 сантиметров. Это означает, что водолазам приходится обследовать дно реки на ощупь, продвигаясь вперед буквально сантиметр за сантиметром. В ситуации, когда точное местонахождение автомобиля неизвестно, такие поиски могут длиться много часов и дней, отмечают спасатели.
Представитель пресс-службы Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что личность женщины установлена, и в рамках начатого уголовного процесса будут расследоваться обстоятельства произошедшего. Для поиска автомобиля полиция привлекла подводный дрон как внешний сервис.
Поиски упавшей в Даугаву машины (28.11.25)
28 ноября спасатели продолжают поиски автомобиля, который вчера вечером затонул в Даугаве в Риге.