Трагедии на набережной: в прошлом году точно так же автомобиль въехал в Даугаву, унеся человеческую жизнь

Как уже сообщалось, в пятницу днем спасателям удалось обнаружить и поднять водителя автомобиля, въехавшего в Даугаву возле Каменного моста в центре Риги, однако машина пока останется в реке. После более чем пяти часов поисковых работ спасатели нашли автомобиль, затонувший в четверг вечером. Внутри находилась погибшая, которую подняли из воды и доставили на берег.