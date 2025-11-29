Трагедия на набережной Даугавы: погибшая женщина оказалась медиком Неотложной медицинской помощи

Текст под объявлением о пожертвованиях гласит: "Трагически ушла из жизни Илона Яукуле — сотрудница скорой, коллега, мама, друг и человек с огромным сердцем. Много лет Илона работала в Службе неотложной медицинской помощи, бескорыстно помогая другим, спасая жизни и выполняя тяжёлые обязанности, требующие как смелости, так и глубокой человечности. Чтобы облегчить финансовое бремя, связанное с этой трагедией, мы призываем поддержать сбор средств на похороны Илоны, церемонию прощания и другие сопутствующие расходы. Это — наша возможность сказать спасибо Илоне за её работу, вклад в скорую, спасённые жизни и всё добро, которое она подарила миру. Каждое пожертвование — маленькое или большое — является значимой поддержкой и искренним проявлением уважения к памяти Илоны. Спасибо каждому, кто помогает в этот тяжёлый период".