Затонувшую машину подняли со дна Даугавы (2025)
В понедельник спасателям наконец удалось поднять со дна Даугавы автомобиль, на котором женщина в четверг вечером въехала в реку.
Авто в Даугаве как поворотный момент: в Риге хотят оградить опасные участки столбиками
После трагического случая на набережной 11 Ноября в Риге на прошлой неделе, когда по ступеням у причала речных корабликов в Даугаву въехал автомобиль и погибла женщина, дума рассматривает возможные решения, в том числе установку защитных металлических столбиков.
Директор Департамента городской среды и мобильности Рижского государственного городского самоуправления Кристап Каулиньш в интервью Latvijas Radio выразил соболезнования близким погибшей женщины. Он рассказал, что в местах, где максимальная разрешенная скорость движения составляет до 50 километров в час, наличие защитных барьеров не является обязательным, однако сейчас рассматриваются возможные решения, сообщает LSM.lv.
Каулиньш указал, что одним из решений могли бы стать металлические столбики, которые выполняют функцию барьера, но при этом вписываются в городскую среду.
«Я как директор департамента, проработав два с небольшим месяца и объехав также окрестные районы, вижу очень много мест, которые следовало бы оградить. Но в соответствии с той практикой, которая применяется, например, на мостах, где используются массивные отбойные барьеры, возможно, в городской среде следует начать использовать применяемые в Западной Европе металлические столбики, или болларды, которые обеспечивают ту же функцию, но вписываются в городскую среду. Если говорить конкретно о набережной 11 Ноября, то в этом месте происшествия происходили неоднократно, и ранее не было принято решение что-либо ограничивать. Но то, что мы уже сделали сейчас, еще до этого происшествия, учитывая вышеупомянутое, — мы внесли предложение создать новую бюджетную программу, которая была бы направлена на улучшение доступности среды и безопасности дорожного движения, чтобы в таких местах можно было провести благоустройство, а именно — установить ограждающие конструкции», — рассказал Каулиньш.