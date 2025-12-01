Затонувшую машину подняли со дна Даугавы (2025)
В понедельник спасателям наконец удалось поднять со дна Даугавы автомобиль, на котором женщина в четверг вечером въехала в реку.
В Латвии
Сегодня 16:23
ФОТО: затонувшую машину наконец подняли со дна Даугавы
В понедельник спасателям наконец удалось поднять со дна Даугавы автомобиль, на котором женщина в четверг вечером въехала в реку.
Как уже сообщалось, вечером в четверг автомобиль, двигаясь по набережной 11 ноября в направлении от Вантового моста, совершил резкий маневр и съехал в Даугаву с причала для прогулочных корабликов.
В пятницу днем спасателям удалось извлечь из Даугавы погибшего водителя автомобиля, а в остальные дни велись работы по подъему машины. Работы осложнялись плохой погодой и сложными условиями работы по подъему автомобиля.
В Даугаве очень сильное течение, и затонувший автомобиль смещается. Он находится на глубине 9–10 метров, где царит полная темнота, поэтому работы по его подъему крайне сложны.