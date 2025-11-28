ФОТО: в Риге ищут въехавший в Даугаву автомобиль с женщиной за рулем; шокирующее видео происшествия

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что легковой автомобиль быстро тонет и исчезает под водой. С помощью эхолота было обследовано дно реки, чтобы определить возможное местонахождение автомобиля. Проводя подводные поисковые работы, одну из этих возможных точек проверили водолазы, однако автомобиль найден не был. Из-за сильного течения и тёмного времени суток поисковые работы были прерваны незадолго до трёх часов ночи. Поиски продолжатся сегодня в светлое время суток.