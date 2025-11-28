28 ноября спасатели продолжают поиски автомобиля, который вчера вечером затонул в Даугаве в Риге.

28 ноября спасатели продолжают поиски автомобиля, который вчера вечером затонул в Даугаве в Риге.

ФОТО: в Риге ищут въехавший в Даугаву автомобиль с женщиной за рулем; шокирующее видео происшествия

Сегодня спасатели продолжают поиски автомобиля, который вчера вечером затонул в Даугаве в Риге, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В 20.25 был получен вызов на набережную Даугавы в Риге, где, согласно первоначальной информации, в реку въехал легковой автомобиль.

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что легковой автомобиль быстро тонет и исчезает под водой. С помощью эхолота было обследовано дно реки, чтобы определить возможное местонахождение автомобиля. Проводя подводные поисковые работы, одну из этих возможных точек проверили водолазы, однако автомобиль найден не был. Из-за сильного течения и тёмного времени суток поисковые работы были прерваны незадолго до трёх часов ночи. Поиски продолжатся сегодня в светлое время суток.

По имеющейся в распоряжении Государственной полиции информации, автомобиль въехал в Даугаву между Каменным и Вантовым мостами со стороны Старой Риги. В автомобиле находилась женщина.

Факт въезда автомобиля в Даугаву зафиксировали сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции.

Двигаясь по 11 ноября набережной в направлении от Вантового моста, автомобиль совершил резкий манёвр и въехал в Даугаву с пристани прогулочных судов.

Информация об этом незамедлительно была передана Государственной пожарно-спасательной службе, Службе неотложной медицинской помощи и сотрудникам Государственной полиции, а также на место происшествия был направлен ближайший экипаж Центра управления Рижской муниципальной полиции.

В Государственной полиции начат уголовный процесс.

