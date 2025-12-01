Люди активно жертвуют на похороны трагически погибшей в Даугаве сотрудницы скорой и поддержку ее семьи
Уже более 700 человек на платформе Whydonate.com пожертвовали средства на похороны трагически погибшей сотрудницы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Илоны Яукуле и на поддержку ее детей.
Согласно информации на сайте, к середине дня 1 декабря деньги пожертвовали 799 человек на общую сумму 13 989 евро. В тексте, размещенном рядом с кампанией, говорится, что Илона была сотрудницей NMPD, коллегой, мамой, другом и человеком с огромным сердцем. «Илона много лет работала в скорой помощи, бескорыстно помогая другим, спасая жизни и выполняя тяжелые обязанности, требующие и мужества, и человечности.
Чтобы облегчить финансовое бремя, возникшее из-за этой трагедии, мы призываем жертвовать на похороны Илоны, прощальную церемонию и другие связанные с этим расходы. Это наша возможность поблагодарить Илону за ее работу, вклад в NMPD, спасенные жизни и все хорошее, что она дала миру.
Любое пожертвование — маленькое или большое — является важной поддержкой и искренним знаком памяти об Илоне. Спасибо каждому, кто помогает в это трудное время.
Спасибо, Илона, за все, что ты делала ради других. Ты останешься в наших воспоминаниях и сердцах».
Также в тексте указано, что кампанию организует Данете Авотиня, а все пожертвования будут автоматически перечислены на банковский счет ее супруга Ренара Яукулиса: «Хочу добавить, что если будет собрано больше, чем необходимо для похорон Илоны, все средства будут направлены на будущее ее дочерей! Еще раз огромное спасибо каждому, кто жертвует!»
Ранее сообщалось, что в четверг в центре Риги управляемый женщиной легковой автомобиль с набережной 11 Ноября въехал в Даугаву. По информации Латвийского телевидения, в ледяных водах Даугавы погибла 40-летняя женщина, и существует вероятность, что она сама решила свести счеты с жизнью. Неофициально сообщается, что перед смертью она связывалась с ГПСС и просила ее не спасать.