Министр о железнодорожных путях на восточной границе - безопасность прежде всего
Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что при решении судьбы железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станет безопасность, включая возможность их оперативного демонтажа в случае угрозы.
При решении вопроса о будущем железнодорожных путей на восточной границе первостепенными будут интересы безопасности, заявил в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихард Козловскис.
По его словам, пути можно использовать для грузоперевозок, однако, если в целях безопасности потребуется рассмотреть возможность их демонтажа, первостепенными будут именно интересы безопасности.
Министр подчеркнул, что этот вопрос является классифицированной информацией, однако признал, что оценивается возможность оперативного демонтажа путей в случае необходимости.
Как сообщалось, исследователь в области международных отношений и обороны Колин Смит в интервью агентству LETA выразил мнение, что для безопасности Латвии необходимо демонтировать как минимум те железнодорожные пути к востоку от Даугавпилса, которые не используются, поскольку отсутствие железной дороги значительно осложнит для России возможное вторжение в Латвию.
Предложение поддержал бывший министр обороны Артис Пабрикс, который подчеркивает, что рельсы нужно было сносить еще до того, как на это указали в НВС, пусть даже в ущерб транзиту со странами Азии.
Комментируя запуск в направлении Латвии метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси, министр отметил, что, в отличие от Литвы, в Латвии эти объекты не представляют угрозы для критической инфраструктуры, однако при падении могут повредить имущество частных лиц.
По словам Козловскиса, со стороны Беларуси не наблюдается никакого желания препятствовать запускам контрабандистских воздушных шаров. В этом случае поддержка властей Беларуси, возможно, не так выражена, как при организации потока мигрантов на латвийской границе, но попустительство со стороны ответственных органов, безусловно, заметно, сказал министр.