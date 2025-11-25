Часть абонентов мобильной связи в Латвии с нового года получат необычный пункт в счете за услуги

Страхование от кибермошенничества, включенное в услугу Bite Pamatkomplekts, обеспечит частным клиентам финансовую защиту в определенных случаях, если клиент станет жертвой мошенничества в интернете. Например, если клиент получает ссылку якобы для отслеживания посылки из пакомата, вводит данные платежной карты, чтобы оплатить доставку, а затем с карты списывается существенно большая сумма, страхование покроет финансовый ущерб. Защита также действует, если клиент приобретает товары в интернет-магазине, который после оплаты перестает существовать и товары не доставляются. Важно, что для активации страхования при столкновении с мошенничеством жители должны сначала всегда обратиться в Государственную полицию, а затем подать заявление страховщику.