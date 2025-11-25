Часть абонентов мобильной связи в Латвии с нового года получат необычный пункт в счете за услуги
Объем цифрового мошенничества в Латвии продолжает стремительно расти, а методы киберпреступников становятся все более сложными и психологически агрессивными. В связи с этим оператор электронных коммуникаций и ИКТ-услуг Bite Latvija с 1 января 2026 года введет новую услугу.
Чтобы усилить защиту жителей от киберпреступлений, Bite Latvija с 1 января 2026 года первым в отрасли вводит новый стандарт услуги безопасности и поддержки Bite Pamatkomplekts с включенным страхованием от кибермошенничества для всех частных клиентов компании. «Технологий одних недостаточно, чтобы остановить психологические манипуляции киберпреступников, — отмечает генеральный директор Bite Latvija Миндаугас Ракаускас. — Поэтому мы вводим новый стандарт услуги, который обеспечивает более широкую защиту жителей от рисков кибермошенничества».
Актуальные данные Ассоциации финансовой отрасли показывают, что в первые девять месяцев этого года у клиентов четырех крупнейших банков было зафиксировано более 19 тысяч случаев мошенничества, общая сумма ущерба по которым достигает почти 19 миллионов евро. Особенно тревожно, что почти половина из них связана с телефонным мошенничеством. Самыми распространенными атаками по-прежнему остаются фишинговые электронные письма, поддельные звонки, смс-мошенничество, мошеннические ссылки якобы от имени государственных учреждений, полиции и банков, а также фиктивные интернет-магазины.
В связи с этим с 1 января 2026 года Bite Latvija всем частным клиентам без заключения дополнительных договоров обеспечит защиту от кибермошенничества в размере до 1000 евро в год. Страхование от кибермошенничества станет одной из составляющих услуг безопасности, входящих в Bite Pamatkomplekts.
«Важно и то, что Bite Pamatkomplekts будет включать и эффективное бесплатное решение безопасности Bite, которое полтора года автоматически блокирует мошеннические звонки клиентам Bite и уже пресекло почти два миллиона попыток мошенников», — рассказывает Ракаускас.
Страхование от кибермошенничества, включенное в услугу Bite Pamatkomplekts, обеспечит частным клиентам финансовую защиту в определенных случаях, если клиент станет жертвой мошенничества в интернете. Например, если клиент получает ссылку якобы для отслеживания посылки из пакомата, вводит данные платежной карты, чтобы оплатить доставку, а затем с карты списывается существенно большая сумма, страхование покроет финансовый ущерб. Защита также действует, если клиент приобретает товары в интернет-магазине, который после оплаты перестает существовать и товары не доставляются. Важно, что для активации страхования при столкновении с мошенничеством жители должны сначала всегда обратиться в Государственную полицию, а затем подать заявление страховщику.
Если мошенники выманивают деньги через мошенническую ссылку, звонок или фиктивный интернет-магазин, страхование покроет убытки до 1000 евро в соответствии с условиями страхования. Услуга предоставляется в сотрудничестве со страховой компанией Compensa Vienna Insurance Group.
Bite Pamatkomplekts, который с 1 января 2026 года будет стоить для всех частных клиентов компании 1,98 евро в месяц, будет включать единый пакет повседневных услуг поддержки, удобства и безопасности. В него войдут как страхование от кибермошенничества, так и другие услуги, предназначенные для поддержки и безопасности клиентов, например замена SIM-карты, перерегистрация договоров, звонки в центр обслуживания клиентов и за технической поддержкой, смена интернет-адреса, временное приостановление услуги — все то, что ранее могло стоить до 25 евро по отдельности.