Спят опасные игрушки: Европарламент ужесточил требования к безопасности товаров для самых маленьких

Европейский парламент одобрил более строгие требования к безопасности игрушек, запрещающие использование в них веществ, нарушающих работу эндокринной системы и раздражающих кожу, а также токсичных химикатов. Прежние правила действовали с 2009 года, и их необходимо было обновить, поскольку с тех пор люди стали гораздо чаще заказывать товары в интернет-магазинах за пределами Европейского союза, а в игрушках — активнее применять цифровые технологии.