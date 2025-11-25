Спят опасные игрушки: Европарламент ужесточил требования к безопасности товаров для самых маленьких
Европейский парламент утвердил новые правила безопасности игрушек, запрещающие токсичные химикаты и "вечные вещества". Все товары должны будут иметь цифровой паспорт, а производители обязаны учитывать как физическую, так и психическую безопасность детей.
Европейский парламент одобрил более строгие требования к безопасности игрушек, запрещающие использование в них веществ, нарушающих работу эндокринной системы и раздражающих кожу, а также токсичных химикатов. Прежние правила действовали с 2009 года, и их необходимо было обновить, поскольку с тех пор люди стали гораздо чаще заказывать товары в интернет-магазинах за пределами Европейского союза, а в игрушках — активнее применять цифровые технологии.
Европейский союз уже запретил использовать в игрушках канцерогенные и мутагенные вещества, а также химикаты, наносящие вред репродуктивной системе. Теперь под запрет попадут и вещества, опасные для эндокринной и дыхательной систем, а также токсичные для кожи и других органов, что представляет особую угрозу для здоровья детей.
Под запрет также попадут так называемые «вечные химикаты» (PFAS) и наиболее опасные виды бисфенолов. Кроме того, в игрушках для детей младше трех лет и тех, что предназначены для помещения в рот, будут запрещены вызывающие аллергию ароматизаторы.
Перед выпуском игрушки на рынок производители должны будут оценивать ее химическую, физическую, механическую и электрическую безопасность. Проверке также подлежат воспламеняемость, гигиеничность и радиоактивность игрушки. Кроме того, необходимо учитывать естественное поведение детей. Например, производители должны будут следить за тем, чтобы цифровые игрушки не угрожали психическому здоровью ребенка.
Новые правила упростят таможенный контроль и сократят поступление опасных игрушек на европейский рынок. Все игрушки должны будут иметь легкодоступный цифровой паспорт продукта, подтверждающий их соответствие требованиям безопасности. Цифровой паспорт улучшит отслеживаемость производственной цепочки, облегчит надзор за рынком и таможенный контроль, а также сделает информацию о безопасности более доступной для потребителей.
Постановление ужесточает и уточняет правила для производителей, импортеров, дистрибьюторов и поставщиков услуг. Например, производители должны будут составлять предупреждения на простом и понятном языке. В случае выявления угроз, связанных с продукцией, они будут обязаны незамедлительно принять меры по их устранению, а также проинформировать органы рыночного надзора и потребителей.
Поскольку все больше игрушек приобретается через интернет-магазины, онлайн-платформы должны будут предоставлять продавцам возможность добавлять маркировку CE, информацию о безопасности и цифровые паспорта продуктов. Игрушки, не соответствующие требованиям безопасности, будут считаться незаконной продукцией в соответствии с Законом о цифровых услугах.
У государств-членов ЕС, а также у производителей и продавцов игрушек будет четыре с половиной года на внедрение новых правил.