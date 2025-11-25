Фонд развития культуры Андрея Жагарса приглашает на увлекательную лекцию Микуса Чеже "БЕСЕДЫ. Искусство прощать"

Фонд развития культуры Андрея Жагарса уже 11 лет радует латвийскую публику эксклюзивными музыкальными событиями, особо выделяя получивших международное признание латвийских артистов, талант которых заметил и поддерживал Андрей Жагарс. Его начинания продолжают друзья и единомышленники, объединившиеся в фонде. Путь каждого артиста к успеху достоин рассказа, и Фонд развития культуры Андрея Жагарса продолжает знакомить широкую публику с историями нескольких особых личностей из мира музыки. Этой осенью Фонд запустил цикл бесед, каждое мероприятие которого посвящено выдающемуся артисту латвийского музыкального мира. Беседы модерирует художественный руководитель Фонда, композитор Артурс Маскатс, приглашая особых рассказчиков и создателей лекций.