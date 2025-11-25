Фонд развития культуры Андрея Жагарса приглашает на увлекательную лекцию Микуса Чеже "БЕСЕДЫ. Искусство прощать"
Фонд развития культуры Андрея Жагарса приглашает друзей мира музыки на аудиовизуальную лекцию Микуса Чеже, которая будет посвящена выдающейся паре солистов Латвийской национальной оперы.
Лекция “БЕСЕДЫ. Искусство прощать” состоится 4 декабря в 19:00 в легендарном рижском ресторане Osiris TELPA.
Попытки восстановить историю отношений, от первой встречи до последнего прощания, всегда сложны. Такие усилия практически невозможны, когда оба супруга — выдающиеся артисты, вынужденные считаться с общественным мнением и политическим контекстом эпохи. Анализируя как опубликованные, так и ещё не изданные архивные материалы, лекция “БЕСЕДЫ. Искусство прощать” расскажет о совместной жизни сильных личностей в гармоничном дуэте с трогательными чертами трио.
Микус Чеже с 2001 года готовит лекции для цикла образовательных мероприятий Латвийской национальной оперы и балета “Беседы перед премьерами” в Новом зале ЛНО. Тексты автора публиковались как во многих программах постановок ЛНОБ, так и в научных сборниках в странах Балтии и Германии.
Фонд развития культуры Андрея Жагарса уже 11 лет радует латвийскую публику эксклюзивными музыкальными событиями, особо выделяя получивших международное признание латвийских артистов, талант которых заметил и поддерживал Андрей Жагарс. Его начинания продолжают друзья и единомышленники, объединившиеся в фонде. Путь каждого артиста к успеху достоин рассказа, и Фонд развития культуры Андрея Жагарса продолжает знакомить широкую публику с историями нескольких особых личностей из мира музыки. Этой осенью Фонд запустил цикл бесед, каждое мероприятие которого посвящено выдающемуся артисту латвийского музыкального мира. Беседы модерирует художественный руководитель Фонда, композитор Артурс Маскатс, приглашая особых рассказчиков и создателей лекций.
В творческой атмосфере ресторана Osiris уже состоялись беседы об оперной певице Марине Ребеке, а в феврале свою историю для широкой публики готовит артистка балета Элза Леймане. Вечера бесед в ресторане Osiris будут продолжаться ежемесячно до конца сезона.