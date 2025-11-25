"Мечтаю о поездке в Париж на 6 человек": латвийцы не могут исполнить желания детей из Благотворительного домика

На первый взгляд, это прекрасная и благородная акция, однако, по мнению некоторых рижан, порадовать чужих детишек с каждым годом становится все сложнее. Если вы думаете, что сможете потратить на благое дело 50 или даже 100 евро, то будете неприятно удивлены. Дело в том, что желания, которые описывают многие дети в открытках, чаще всего "тянут" на гораздо более серьезные суммы. Многие мечтают о велосипедах, самокатах, скутерах и даже квадроциклах, некоторые просят об игровой приставке, компьютере, планшете и телефоне, причем иногда уточняют - нужен конкретно iPhone 16 Pro max [цена в магазинах - больше 1000 евро].