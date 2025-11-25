"Мечтаю о поездке в Париж на 6 человек": латвийцы не могут исполнить желания детей из Благотворительного домика
Уже много лет в Риге перед рождеством проходит благотворительная акция Laima, в которой каждый желающий может осуществить какую-то мечту конкретного ребенка. Вот только люди отмечают, что желания детей с каждым годом становятся все специфичнее и дороже.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на прошлой неделе у часов Laima открыл свои двери Благотворительный домик Laima. Организаторы призывают жителей Латвии присоединиться к тёплой инициативе, чтобы в этом году исполнить мечты 1250 детей. В домике и на сайте можно найти открытки с детскими мечтами, которые каждый желающий помочь может выбрать и исполнить.
На первый взгляд, это прекрасная и благородная акция, однако, по мнению некоторых рижан, порадовать чужих детишек с каждым годом становится все сложнее. Если вы думаете, что сможете потратить на благое дело 50 или даже 100 евро, то будете неприятно удивлены. Дело в том, что желания, которые описывают многие дети в открытках, чаще всего "тянут" на гораздо более серьезные суммы. Многие мечтают о велосипедах, самокатах, скутерах и даже квадроциклах, некоторые просят об игровой приставке, компьютере, планшете и телефоне, причем иногда уточняют - нужен конкретно iPhone 16 Pro max [цена в магазинах - больше 1000 евро].
Конечно, некоторым детям по-прежнему нужны игрушки, одежда, элементы мебели, например кровать, но одновременно с этим в одной открытке ребенок, например, указал, что мечтает о 6-ти билетах в Париж и деньгах на гостиницу.
В соцсетях люди уже обсуждают эту тенденцию:
- "Размышления о Домике Laima. На Рождество мы участвуем в какой-нибудь акции, раньше это был Домик Laima, последние годы — Почта Ангелов. В этом году Августу разрешили выбирать — Домик Laima или Почта Ангелов, он выбрал Домик Laima. Вчера открыла карточки и а***. Нет, я не говорю, что надо просить только Барби и т. д. Но когда я пересмотрела карточки, я растерялась — конкретные модели планшетов (1500 евро), много велосипедов, телефонов и т. п. Я заложила в бюджет 70-100 евро, но мы не в состоянии исполнить ни одно из этих желаний".
- "Говорите что хотите, но это НЕ нормально. Детям надо прививать приземленность и объяснять, как зарабатываются деньги. В противном случае они вырастают избалованными и оторванными от реальности людьми, которые считают, что весь мир им что-то должен".
- "Участвую каждый год и замечаю, что с каждым годом желания становятся все масштабнее. Конечно, детей нельзя осуждать, но некоторые желания — это полный космос".
- "Дети из социально неблагополучных семей не имеют права хотеть велосипеды или планшеты? Там есть дети, которые хотят и зимние сапоги. В благополучных семьях все эти вещи — норма. ...Наверняка более обеспеченные представители общества предоставят и эти "ненормальные" детские "просьбы".
- "Пару лет назад я тоже немного растерялась. Понимаю, что дети мечтают, но в то же время у моей дочери (5 лет) очень скромные желания — книги, краски, какая-нибудь мягкая игрушка. И у нее нет ни телефона, ни планшета".
- "Ок, понимаю, что дети постарше могут уже мечтать о больших вещах, но в карточках, например, есть двухлетний ребенок, который хочет комбинезон конкретного (дорогого) бренда. Правда, такой маленький ребенок уже знает бренды?"
- "Да, позавчера смотрела онлайн, и нет, велосипеды, планшеты и компьютеры я, к сожалению, не смогу себе позволить, выберу более скромный подарок. Мечтать можно и нужно, но здесь надо понимать, что в таком случае мечта, к сожалению, не будет реализована... Возможно, это родителям или соцработнику надо объяснить. С другой стороны, жестоко отнимать у ребенка мечту, применяя взрослую рациональность".
- "Участвую каждый год. В этом году тоже, в обеих этих акциях. Моя позиция такая: ребенок может просить что угодно. Но я выберу того ребенка, чье желание я могу исполнить. И, скорее всего, дети, которые просили дорогие вещи, останутся ни с чем, потому что мало кто сможет подарить что-то подобное. Мои подарки уже в пути, надеюсь, все будут рады".