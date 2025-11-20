ФОТО, ВИДЕО: в Риге вновь открылся Благотворительный домик Laima - помочь исполнить мечты 1250 детей можете и вы

«Эта инициатива стала прекрасной традицией, которая ежегодно подтверждает: доброта — сердце нашего общества. Уже более десяти лет Благотворительный домик Laima объединяет тысячи людей, которые хотят подарить детям праздничное чудо. В этом году приглашаем делать это с ещё большим теплом и верой — ведь счастье совсем рядом, в детских мечтах», — убеждена руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития Orkla Latvija Лаура Багата.