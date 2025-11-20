ФОТО, ВИДЕО: в Риге вновь открылся Благотворительный домик Laima - помочь исполнить мечты 1250 детей можете и вы

Благотворительный домик Laima в 2025 году
В 14-й раз у часов Laima открыл свои двери Благотворительный домик Laima. Организаторы призывают жителей Латвии присоединиться к тёплой инициативе, чтобы в этом году исполнить мечты 1250 детей.
В этом году Благотворительный домик Laima расширяет географию благотворительности, сотрудничая с социальными службами девяти латвийских краев — Салдус, Огре, Цесис, Мадона, Балви, Ливаны, Резекне, Лудза и Сигулда. Именно из этих регионов поступают открытки с детскими мечтами, которые каждый посетитель домика сможет выбрать и исполнить.
В открытке ребёнок описывает свою мечту, а у посетителей есть возможность подарить именно такой подарок. Карточки включают самые разные желания — от практичных, например зимние сапоги или одеяло, до вещей, которые действительно могут вдохновить ребёнка верить в свой талант и мечты о будущем.
«Эта инициатива стала прекрасной традицией, которая ежегодно подтверждает: доброта — сердце нашего общества. Уже более десяти лет Благотворительный домик Laima объединяет тысячи людей, которые хотят подарить детям праздничное чудо. В этом году приглашаем делать это с ещё большим теплом и верой — ведь счастье совсем рядом, в детских мечтах», — убеждена руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития Orkla Latvija Лаура Багата.
Благотворительный домик Laima будет работать весь период ожидания Рождества — с 20 ноября по 19 декабря. Познакомиться с детскими мечтами в виде рождественских открыток, подготовленных самими детьми, можно в домике в Риге:
- со вторника по пятницу — с 12:00 до 20:00
- в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00