В Латвии денежными призами наградят победителей международных олимпиад и конкурсов

В 2025 году латвийские школьники на международных предметных олимпиадах завоевали 7 серебряных медалей, 10 бронзовых и получили 6 похвальных грамот. Среди них — один участник, который занял призовые места сразу в трёх олимпиадах, и один — в двух. На конкурсе EuroSkills, который в этом году прошёл в Хернинге (Дания) и собрал 600 участников из 32 стран, два латвийских конкурсанта были награждены медалями «За исключительные достижения».