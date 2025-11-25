В Латвии денежными призами наградят победителей международных олимпиад и конкурсов
25 ноября 2025 года Кабинет министров принял распоряжение о присуждении дипломов и денежных премий лауреатам международных предметных олимпиад 2025 года, а также победителям международного конкурса профессионального мастерства молодых специалистов EuroSkills и их педагогам.
Всего премии получат 20 лауреатов международных олимпиад, 2 участника латвийской команды EuroSkills, а также их педагоги. Общий фонд денежного вознаграждения в этом году составляет 40 165 евро.
В 2025 году латвийские школьники на международных предметных олимпиадах завоевали 7 серебряных медалей, 10 бронзовых и получили 6 похвальных грамот. Среди них — один участник, который занял призовые места сразу в трёх олимпиадах, и один — в двух. На конкурсе EuroSkills, который в этом году прошёл в Хернинге (Дания) и собрал 600 участников из 32 стран, два латвийских конкурсанта были награждены медалями «За исключительные достижения».
Три призовых места в разных международных олимпиадах завоевал студент 1 курса Гронингенского университета Карлис Гиртс Карнитис: 3-е место на олимпиаде по физике, 3-е место на олимпиаде по астрономии и астрофизике и похвальную грамоту на олимпиаде по химии. Максим Ходосевич, студент 1 курса Делфтского технического университета, занял 3-е место на олимпиаде по физике и 2-е место на олимпиаде по астрономии и астрофизике.
Вторые места на олимпиаде по биологии получили: Лига Блумфелде (1-й курс совместной программы ЛУ и РТУ), Аманда Мосане (12-й класс Лиепайской государственной гимназии), Арнолд Пирагс (1-й курс колледжа St John's Кембриджского университета).
На олимпиаде по географии 2-е место заняли Ренарс Ванагс (военнослужащий Службы государственной обороны) и Гатис Злойс (1-й курс Университета прикладных наук Тампере). В олимпиаде по астрономии и астрофизике 2-е место получила Марианна Когане (1-й курс Латвийского университета).
Третье место на международной математической олимпиаде занял Армандс Тидрикис, студент 1 курса École Polytechnique. 3-е место на международной олимпиаде по физике — у Даниила Кошелева, также студента 1 курса École Polytechnique. 3-е место на международной олимпиаде по химии получили Матисс Герцанс и Лива Эглите (оба — студенты 1 курса Латвийского университета). 3-е место на международной олимпиаде по географии — у Яниса Лиепиньша (1-й курс Katholieke Universiteit). На олимпиаде по астрономии и астрофизике 3-е место занял Александр Есилевский, ученик 11 класса Инженерной средней школы Рижского технического университета. Ученик 12-го класса Цесисской государственной гимназии Эмилс Герхард Берзиньш получил 3-е место на международной олимпиаде по биологии.
Похвальные грамоты на международной олимпиаде по математике получили Кристапс Ласис (студент 1 курса ЛУ) и Лука Владимиров (ученик 11-го класса Рижской государственной 1-й гимназии). Похвальную грамоту на олимпиаде по физике получил Роман Емельянов (также ученик Рижской государственной 1-й гимназии). На олимпиаде по информатике — Эдгарс Андерсонс (12-й класс Друвской средней школы). На олимпиаде по философии — София Янсоне (студентка 1 курса Латвийской академии культуры).
Медали «За исключительные достижения» EuroSkills получили Мона Габриела Горсване (Вентспилсский техникум, навыки ресторанного сервиса) и Кришьянис Клавс Кантанс (выпускник Видземского техникума технологий и дизайна в области веб-технологий).
За подготовку учеников к международным олимпиадам и конкурсам награждены педагоги: Александр Сорокин, Дмитрий Доценко, Катрина Нейбурга-Виганте, Мориц Роберт Мурниекс, Ребека Шкерстиня, Артем Убаидуллаев, Алфред Межулис, Алвилс Зауэрс, Илва Крэссе, Регина Симановска, Армандс Рудуш, Феликс Рекович, Инта Йорниня, Янис Лиепиньш, Кристапс Озолиньш, Беате Крузе, Айя Васильевска, Алфредс Сарочинскис, Инита Кришкане, Йоланта Римша, Петерис Брикс, Нормундс Ралфс Страутниекс, Виестурс Стрелчс, Валтерс Калниньш, Нормундс Светиньш, Сергей Виноградов, Людмила Белогрудова, а также эксперты EuroSkills — Янис Вилумовс, Илзе Абриня и Робертс Флауманис.
За 1-е место учащиеся получат 2135 евро, за 2-е — 1425 евро, за 3-е — 995 евро, за похвальную грамоту — 710 евро. Педагогам за подготовку учеников предусмотрены премии в размере 710, 640, 570 и 500 евро. Финансирование обеспечит Министерство образования и науки из программы «Обеспечение деятельности Государственного агентства развития образования».