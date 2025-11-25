Президент Банка Латвии: страна укрепляет кредитный рынок, но до Европы нам еще далеко

Похожая ситуация наблюдается и в других странах Балтии. "Может показаться, что 1-2% - это несущественно, но, если брать кредит на довольно крупную сумму, это важный фактор", - отметил Казакс, добавив, что в Латвии исторически сложилось представление о том, что высокие процентные ставки - это норма. Также росту объемов кредитования способствует инициатива по перекредитованию домохозяйств. За четыре года средняя процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась с 2,5% до 1,5%. В то же время в кредитовании предприятий, по словам Казакса, значительных изменений ставок пока не наблюдается. Одной из причин является высокая комиссия за досрочное погашение или перекредитование - сейчас она составляет около 1,5-2% от оставшейся стоимости кредита.