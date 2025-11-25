Приходят в трениках, ругаются по-русски: музыкальный клуб в Елгаве защищает свой дресс-код
Один из самых популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал напоминание о том, что хочет видеть в своем заведении только прилично одетых клиентов.
Один из самых популярных развлекательных заведений Елгавы — музыкальный клуб Black Caps Ballerija — вызвал оживленную дискуссию после публикации строгого напоминания о дресс-коде и недопустимом поведении посетителей.
В соцсетях клуб заявил, что люди в спортивных штанах могут заходить только за едой навынос, но им не разрешено садиться за столики или диваны. В обращении подчеркивается, что часть клиентов игнорирует правила и реагирует агрессивно. «Есть люди, которые высокомерно делают вид, что не видят знак. Когда мы указываем на несоответствие дресс-коду, начинается ругань, слышны русские перлы, которые слышат дети, вспоминаются права человека и звучат угрозы вызвать полицию. Это та агрессия, которую мы не хотим видеть в нашем заведении», — говорится в сообщении клуба.
Заведение отметило, что правила созданы для поддержания комфортной атмосферы, и пожелало всем хорошего дня.
Пост вызвал бурную реакцию. Часть пользователей поддержала клуб:
- «Пусть в Латвии будет больше таких мест без спортивных штанов!»
- «Мне как жене нравится этот порядок — муж даже берет классические брюки в сумку, когда едем в Елгаву».
- «Хозяин вправе устанавливать любые правила. Не нравится — не ходи».
Но нашлись и критики, считающие требования чрезмерными:
- «Элитарно, удачи в бизнесе! Какая разница, что на мне, если я просто хочу поесть?»
- «Вот и появился повод туда не ехать».
Некоторые расценили публикацию как маркетинговый прием, а кто-то предложил распространять дресс-код и на другие культурные учреждения.