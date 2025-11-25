Приходят в трениках, ругаются по-русски: музыкальный клуб в Елгаве защищает свой дресс-код

В соцсетях клуб заявил, что люди в спортивных штанах могут заходить только за едой навынос, но им не разрешено садиться за столики или диваны. В обращении подчеркивается, что часть клиентов игнорирует правила и реагирует агрессивно. «Есть люди, которые высокомерно делают вид, что не видят знак. Когда мы указываем на несоответствие дресс-коду, начинается ругань, слышны русские перлы, которые слышат дети, вспоминаются права человека и звучат угрозы вызвать полицию. Это та агрессия, которую мы не хотим видеть в нашем заведении», — говорится в сообщении клуба.