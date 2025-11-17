Не запутайтесь! Сегодня общественный транспорт курсирует по расписанию выходного дня, вечером - перекрытия и объезды
В понедельник, 17 ноября, общественный транспорт курсирует по расписанию выходного дня. После 18:00 возможны кратковременные перебои движения на набережной 11 ноября, а автобусы 12-го маршрута вечером будут следовать по объездному пути.
Изменения в маршруте автобуса №12 и возможные ограничения движения на набережной 11 ноября связаны с генеральной репетицией военного парада Национальных вооружённых сил. Государственная полиция периодически будет кратковременно останавливать движение транспорта на участке набережной 11 ноября между Каменным и Железнодорожным мостами.
Объездная схема автобуса №12 после 18:00
В направлении Зиедони: автобус будет следовать по маршруту до улицы Эмилии Беньямин, затем по улице Эмилии Беньямин, по улице Лачплеша, съезду с Островного моста на улицу Краста, по улице Краста и далее по своему обычному маршруту.
В направлении улицы Абренес: автобус будет следовать по маршруту до улицы Краста, затем по улице Краста, на съезд на улицу Лачплеша, по улице Лачплеша, улице Эмилии Беньямин и далее по своему обычному маршруту.
Изменения в работе клиентских центров и парковок
В преддверии государственных праздников изменится график работы клиентских центров Rīgas satiksme и информационной линии, а парковки 17 ноября будут работать по режиму субботы.
Соответственно, в тарифных зонах A, B, C и D парковка оплачивается с 9:00 до 17:00, а в зоне R — с 6:00 до 24:00.
Исключение — подземная парковка на ул. Кр. Валдемара, 5а, где оплата производится согласно действующим тарифам.