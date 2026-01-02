Эксперт рассказал, что Латвия может ждать от России в 2026 году
Россия в 2026 году будет усиливать гибридную активность и операции влияния в Европе, такое мнение высказал директор Центра исследований политики Восточной Европы и лектор Рижского университета Страдиня Марис Цепуритис.
Режим устойчив
Он отметил, что в 2026 году режиму российского диктатора Владимира Путина не будут угрожать прямые риски стабильности и устойчивости, при этом будет усиливаться экономическое и социальное давление, вызванное санкциями, которое в наибольшей степени ощутят российское общество и частный сектор.
Цепуритис указал, что российский режим существенно отдалился от общества и будет поддерживать свою устойчивость за счет высокого уровня репрессий, в том числе усиливая цензуру и давление на инакомыслящих. Одновременно Россия будет стремиться максимально пресекать любые оппозиционные, направленные против режима активности как внутри страны, так и за ее пределами.
Игра с США
Характеризуя внешнеполитические цели России, Цепуритис сказал, что первоочередной целью Москвы является использование так называемого процесса мирных переговоров для игры с США, пытаясь восстановить отношения в том виде, в каком они существовали до 2014 и 2022 года, либо выстроить их на новом уровне с общими экономическими, в том числе энергетическими проектами.
Одновременно в переговорном процессе Россия будет стремиться добиться части требований, выдвинутых в конце 2021 года, особенно в отношении Украины, ограничивая ее суверенитет, в том числе возможность вступления в НАТО и формирования других союзов безопасности.
Готовится влиять
Эксперт отметил, что Россия попытается влиять и на среду безопасности в соседних регионах, создавая условия, которые ослабляли бы способность соседних государств защищаться как от традиционных военных угроз, так и от гибридных, тем самым сохраняя возможности вмешательства во внутренний и внешний политический выбор этих стран.
Оценивая выборы, которые ожидаются в 2026 году в ряде европейских стран, Цепуритис заявил, что готовность России влиять на избирательные процессы сохранится. Он указал, что Россия будет пытаться использовать как уже применявшиеся ранее инструменты, так и искать новые. Помимо дезинформационных и операций влияния Россия, по словам эксперта, продолжит и более заметные действия кинетического характера, в том числе возможные попытки саботажа, полеты неидентифицированных дронов, а также военные демонстрации в Балтийском море с воздуха и с морских судов, тем самым поддерживая давление на европейские государства.
Такими действиями Россия стремится добиться более благоприятной для себя политики, в том числе создать стратегические дилеммы для европейских стран, чтобы они больше концентрировались на собственной безопасности и меньше ресурсов направляли на поддержку Украины. Одновременно таким образом тестируется реакция НАТО и стран-участниц, а также оказывается давление на общества, формируется ощущение угрозы и побуждение обращаться к политическим лицам, принимающим решения, поскольку, если они не могут защитить, возможным решением становится сотрудничество с Россией.
Будет ли война?
Говоря о возможном военном конфликте с НАТО, Цепуритис подчеркнул, что пока Россия занята войной в Украине, ее военные возможности недостаточны для одновременного противостояния силам НАТО. Он отметил, что Россия является государством, которое стремится использовать различные возможности и уязвимости, что повышает вероятность конфликта, в том числе в форме гибридных угроз.
По словам эксперта, высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европе необходимо готовиться к полномасштабному вооруженному конфликту, какого не было со времен наших дедов и родителей, следует рассматривать в мобилизующем контексте, чтобы стимулировать инвестиции стран НАТО в оборону с учетом тенденций к снижению вовлеченности США в безопасность Европы.
Картина мира Путина
Цепуритис указал, что в российской и путинской властной элите еще со времен пандемии Covid-19 сформировался ограниченный поток информации, поскольку все более узкий круг приближенных лиц имел доступ к президенту. В политической элите доминируют лица, готовые поддерживать желаемую для Путина картину, что уже ранее приводило к ошибочным расчетам, в том числе к вторжению в Украину в 2022 году. По словам эксперта, различные службы и институции стремятся представить свою деятельность как эффективную, включая гибридную активность против европейских стран, что может снижать мотивацию Путина прекращать такие действия и способствовать их интенсификации.
Говоря о мотивации Путина, Цепуритис отметил, что она формируется из нескольких личных факторов, однако в последние годы доминирует стремление остаться в истории как одному из лидеров России или Советского Союза, при котором государству удалось чего- то добиться. Эксперт добавил, что в этом контексте возможны параллели с периодом режима Иосифа Сталина, когда власть опиралась на узкий круг лояльных лиц и репрессии против инакомыслящих.