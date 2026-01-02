Эксперт рассказал, что Латвия может ждать от России в 2026 году

Цепуритис указал, что в российской и путинской властной элите еще со времен пандемии Covid-19 сформировался ограниченный поток информации, поскольку все более узкий круг приближенных лиц имел доступ к президенту. В политической элите доминируют лица, готовые поддерживать желаемую для Путина картину, что уже ранее приводило к ошибочным расчетам, в том числе к вторжению в Украину в 2022 году. По словам эксперта, различные службы и институции стремятся представить свою деятельность как эффективную, включая гибридную активность против европейских стран, что может снижать мотивацию Путина прекращать такие действия и способствовать их интенсификации.