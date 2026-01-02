Работающая с миллионными долгами и убытками airBaltic сообщила о пополнении своего парка самолетов
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в конце декабря получила 52-й самолет Airbus A220-300 с регистрационным номером YL-BTB, сообщила авиакомпания.
Новый самолет пополнил флот Airbus A220-300, который авиакомпания использует в своей маршрутной сети. "Самолет также будет задействован для работы с партнерами на других европейских рынках", - сообщает компания.
По ее данным, с момента ввода Airbus A220-300 в парк airBaltic в 2016 году на самолетах этого типа было перевезено более 23 миллионов пассажиров и выполнено около 241 000 рейсов, в общей сложности свыше 530 000 летных часов.
Финансовые показатели работы airBaltic в этом году улучшились. Тем не менее, в первом полугодии были зафиксированы убытки в 1,7 млн евро.
У авиакомпании также огромные долги. В прошлом году airBaltic выпустила обеспеченные облигации сроком на пять лет и три месяца на сумму 340 миллионов евро с процентной ставкой 14,50%. По мнению экспертов, airBaltic возложила на себя большую и финансово тяжелую нагрузку, что заставляет пересмотреть не только привлечение потенциальных инвесторов, но и планируемое IPO, если оно состоится.