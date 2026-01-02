Работающая с миллионными долгами и убытками airBaltic сообщила о пополнении своего парка самолетов

У авиакомпании также огромные долги. В прошлом году airBaltic выпустила обеспеченные облигации сроком на пять лет и три месяца на сумму 340 миллионов евро с процентной ставкой 14,50%. По мнению экспертов, airBaltic возложила на себя большую и финансово тяжелую нагрузку, что заставляет пересмотреть не только привлечение потенциальных инвесторов, но и планируемое IPO, если оно состоится.