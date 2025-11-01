Нет сладостей - получите гадостей! Жители Латвии жалуются на хулиганство подростков

Каждый год жители страны сталкиваются с тем, что веселый праздник неожиданно превращается в акт вандализма. Жительница Ливаны поделилась снимком своей двери, на которой видны следы белой краски, оставленные, по её словам, детьми, недовольными тем, что им не дали конфет. Женщина написала: «Хэллоуин — это весело, но такое — уже не весело. Дорогие родители, учите своих детей, что так поступать нельзя».