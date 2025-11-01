Нет сладостей - получите гадостей! Жители Латвии жалуются на хулиганство подростков
После празднования Хэллоуина в латвийских соцсетях вновь появились фотографии подъездов и дверей, испачканных краской, яйцами или грязью. Такие «шутки» подростков стали ежегодной проблемой.
Каждый год жители страны сталкиваются с тем, что веселый праздник неожиданно превращается в акт вандализма. Жительница Ливаны поделилась снимком своей двери, на которой видны следы белой краски, оставленные, по её словам, детьми, недовольными тем, что им не дали конфет. Женщина написала: «Хэллоуин — это весело, но такое — уже не весело. Дорогие родители, учите своих детей, что так поступать нельзя».
Подобные случаи фиксируются в разных регионах страны — от Риги до Даугавпилса. Люди жалуются, что вместо безобидных розыгрышей и весёлых костюмов праздник всё чаще сопровождается разбросанными мусором, испорченными дверями и повреждённым имуществом.
В комментариях люди пишут:
- "Я никогда не буду считать Хэллоуин праздником, потому что Хэллоуин — это языческий ритуал, с которым вспоминают древних умерших. Если не верите — перечитайте книги о том, что на самом деле такое Хэллоуин. В Латвии этот праздник никогда не отмечали".
- "Каждый год одно и то же, и не только в Ливанах... Учителя тут вовсе ни при чём — это исключительно вина родительского воспитания, к сожалению".
- "В детстве меня учили, что от чужих ничего нельзя брать. А сейчас всё наоборот — теперь ещё и учат, что нужно ходить и просить".
- "Уже много лет мы с детьми наряжаемся «монстриками» и ходим за конфетами — туда, где стоит тыква, где есть хэллоуинские украшения, где нас ждут. И вокруг встречаем таких же доброжелательных «монстриков», которые идут только туда, где их ждут — вежливых, креативных, сердечных. А в этом случае, похоже, дверь испортили вовсе не потому, что не дали конфет — ведь у дверей нет никаких знаков, что здесь кого-то ждут. Значит, причина в другом… Безусловно, это подло и некрасиво, но виноват в этом не сам Хэллоуин!"
- "У меня пару лет назад случилось то же самое — ручку двери измазали майонезом. Но я быстро отреагировала и, как говорится, «что посеешь, то и пожнёшь» — сами потом с третьего этажа возле входной двери были облиты водой".
Социологи отмечают: отношение к Хэллоуину в Латвии неоднозначное. Для одних это просто повод для веселья и креативных костюмов, для других — чуждая традиция, не связанная с латвийской культурой. Многие жители особенно подчеркивают, что не обязаны участвовать в раздаче сладостей, и это не должно становиться причиной агрессии со стороны подростков.
Полиция, которая сама не прочь пошутить на Хэллоуин, ежегодно напоминает, что порча имущества во время Хэллоуина — не безобидная забава, а административное правонарушение, за которое могут быть наказаны как подростки, так и их родители.