"Сладости или арестуем?" Полиция Латвии тоже отмечает Хэллоуин
Государственная полиция Латвии удивила пользователей соцсетей хэллоуинской фотосессией: «призраки» в простынях позируют рядом с патрульной машиной. Акция вызвала бурную реакцию — от смеха до критики.
Государственная полиция опубликовала в социальных сетях серию необычных снимков в хэллоуинской стилистике: на фото люди в простынях с очками, изображающие призраков, позируют рядом с полицейской машиной. По задумке авторов, публикация должна была подчеркнуть, что у полицейских тоже есть чувство юмора, и показать ведомство "с человеческой стороны". Фото оформлены атмосферно — сумрачный фон, включенные мигалки — и явно рассчитаны на привлечение внимания перед праздником.
В комментариях пользователи отреагировали по-разному — от энтузиазма до критики. Вот некоторые мнения:
- «Полицейский призрак всегда появляется тогда, когда говоришь: “Здесь же никогда полиции не бывает…”».
- «Классная идея! Может, можно устроить вечерний заезд по районам?»
- «Когда видишь эти машины, волосы на голове и так встают; так можно и в аварию вляпаться!»
- «Сладости или арестуем?» — шутливый комментарий, отсылающий к традиции праздника.
- «Это нормально? В детском саду такие номера еще можно понять, а полиция должна заниматься серьезными вещами».
- «Это настоящие фото или сгенерировано ИИ? Если бы меня так остановили, я бы от смеха документы не нашел».
- «Иногда полезно напомнить, что полицейские — люди. Идея им удалась».
Эксперты по коммуникациям отмечают: подобные акции могут помочь формировать более близкий образ ведомства и повысить вовлеченность аудитории, но одновременно несут риск быть воспринятыми как несерьезность, если в тот же момент в регионе происходят реальные проблемы, требующие оперативного вмешательства.