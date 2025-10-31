"Сладости или арестуем?" Полиция Латвии тоже отмечает Хэллоуин

Государственная полиция опубликовала в социальных сетях серию необычных снимков в хэллоуинской стилистике: на фото люди в простынях с очками, изображающие призраков, позируют рядом с полицейской машиной. По задумке авторов, публикация должна была подчеркнуть, что у полицейских тоже есть чувство юмора, и показать ведомство "с человеческой стороны". Фото оформлены атмосферно — сумрачный фон, включенные мигалки — и явно рассчитаны на привлечение внимания перед праздником.